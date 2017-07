Dopo 10 anni Novak Djokovic non sarà più nei top 4 del ranking ATP

Novak Djokovic ha deciso di chiudere la sua stagione 2017 in anticipo di ben 4 mesi.

Djokovic si troverà da lunedì prossimo ad occupare la posizione più bassa in classifica da più di dieci anni a questa parte.

Il serbo, ex-numero uno del ranking, cadrà infatti fino al 5° posto della graduatoria ATP ed abbandonerà così la Top4 per la prima volta dal giugno del 2007 (quando Nole aveva da poco compiuto vent’anni).

Questa “caduta”, che avverrà in una settimana in cui pochi dei migliori saranno in azione, avverrà in particolare perché Djokovic perderà i punti conquistati nel 2016 al Masters1000 di Toronto: in quell’occasione, il tennista di Belgrado aveva sconfitto Kei Nishikori in finale e si era così laureato campione del torneo. Per di più, quella sarebbe stata l’ultima grande vittoria ottenuta da Nole.

In ogni caso, i dieci anni ed un mese trascorsi da Djokovic nella Top4 si attesteranno come il terzo miglior risultato della storia del circuito maschile.

Edoardo Gamacchio