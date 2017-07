Alexander Zverev ingaggia Juan Carlos Ferrero per la stagione americana

Alexander Zverev ha ufficializzato oggi l’ingaggio dell’ex tennista spagnolo Juan Carlos Ferrero per la sua squadra tecnica.

Ferrero sarà con il giovane talento tedesco nella tournèe in Nord America a partire dal torneo di Washington in programma tra due settimane e dove Zverev sarà uno dei dei grandi favoriti per il titolo finale.

In un comunicato stampa, il campione spagnolo dichiara: “Alexander Zverev è un giocatore diverso, ha la stoffa del campione. E’ una sfida che mi riempie di entusiasmo e cercherà di fare del mio meglio”.