ATP Umago: Il Main Draw. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi rispettivamente teste di serie n.3 e n.4.

(1/WC) Goffin, Davidvs ByeQualifier vs Dzumhur, DamirCopil, Mariusvs (WC) Dodig, Ivanvs (5) Simon, Gilles

(3) Fognini, Fabio vs Bye

Youzhny, Mikhail vs Kicker, Nicolas

Martin, Andrej vs Istomin, Denis

Berlocq, Carlos vs (6) Coric, Borna

(8) Vesely, Jiri vs Gombos, Norbert

Albot, Radu vs Qualifier

Sousa, Joao vs Bedene, Aljaz

Bye vs (4) Lorenzi, Paolo

(7) Paire, Benoit vs Qualifier

(WC) Polmans, Marc vs Giannessi, Alessandro

Dutra Silva, Rogerio vs Qualifier

Bye vs (2) Monfils, Gael