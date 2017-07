ATP Bastad: Il Tabellone Principale. Ritorna in campo Pablo Carreno Busta

Pablo Carreno Busta ritorna in campo nel torneo ATP 250 di Bastad.

Lo spagnolo è la testa di serie n.1 ed è già al secondo turno. Nessun italiano presente.

(1) Carreno Busta, Pablovs ByeKuznetsov, Andreyvs Struff, Jan-LennardOlivo, Renzovs Chardy, JeremyQualifier vs (7) Schwartzman, Diego

(4) Gasquet, Richard vs Bye

(PR) Gulbis, Ernests vs Qualifier

Dolgopolov, Alexandr vs Qualifier

Basilashvili, Nikoloz vs (5) Khachanov, Karen

(8) Ferrer, David vs Qualifier

Bellucci, Thomaz vs Brown, Dustin

Zeballos, Horacio vs (WC) Ymer, Mikael

Bye vs (3) Cuevas, Pablo

(6) Verdasco, Fernando vs (WC) Ymer, Elias

(WC) Haas, Tommy vs Bagnis, Facundo

Monteiro, Thiago vs Lajovic, Dusan

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert