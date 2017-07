ATP Umago: Domani alle 20 il sorteggio del main draw e poi lo “Show” di Gael Monfils

Prima la cerimonia dell’ATP Draw e poi, in anticipo sulle attese emozioni agonistiche, anche il tennis-spettacolo ‘Monfils style’ per inaugurare il periodo dei sorrisi e degli applausi sulla terra rossa di Umago.

Secondo un’ottica ormai consolidata che prevede show ed esibizioni sotto rete quale accattivante attrazione per gli appassionati della racchetta e della pallina gialla, infatti, anche quest’anno il ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’ (28. edizione dell’annuale torneo di tennis Master 250 inserito nel circuito ATP World Tour) si presenta al grande pubblico con un sabato sera (domani, 15 luglio) dedicato in maniera scanzonata agli assi internazionali.

Archiviato il rito legato alla presentazione dei top player e alla cerimonia per gli abbinamenti nel tabellone principale (ATP Draw, ore 20 – Social Arena), intorno alle 21.30 sarà lo stadio centrale ‘Goran Ivanišević’ a ospitare il disincantato show personale del francese Gael Monfils, considerato uno degli atleti più spettacolari e divertenti dell’intero circuito mondiale, che ritorna in terra croata con l’obiettivo di guastare la marcia verso l’immediato bis al detentore, l’italiano Fabio Fognini.

Per questa appassionante occasione, Monfils radunerà davanti al pubblico tre amici di altissimo spessore, capaci di regalare pathos e personalità a una serata da grande platea. Al fianco del transalpino giocherà infatti il belga David Goffin (attuale numero 13 delle classifiche ATP e new entry del torneo 2017 grazie a una ‘wild card’ che lo inserisce nel lotto dei favoritissimi per il successo finale), mentre dalla parte opposta gli applausi saranno tutti per la coppia croata composta da Borna Ćorić e Ivan Dodig.

Uno showman come Monfils (acrobatico e imprevedibile, capace di esilaranti parentesi da ballerino) insieme ad ‘Harry Potter’ Goffin (giovane, minuto ma esplosivo, tecnico ma anche fantasioso), contro due maestri e beniamini locali per uno spettacolo tennistico completamente diverso dal solito. Lo stesso Gael, del resto, aveva già regalato nel 2015 un assaggio di quanto sarà possibile vedere sabato sera, quando diede vita a un indimenticabile show insieme al DJ Bob Sinclair e agli illustri colleghi Carlos Moya e Magnus Norman.

Intanto, passando al variopinto e ricco mondo degli eventi collaterali, gli obiettivi sono già puntati anche sulla moda visto che regna grande attesa per la serata del 20 luglio quando andrà in scena Fash!on Live per unire musiche, bellezza e creatività con la partecipazione dei talentuosi Matija Vuica e del duo ELFS. A mezzanotte precisa, infatti, la genialità di Ivona Brnelić porterà alla Dance Arena un progetto multimediale senza precedenti, capace di abbinare la moda di Vuica, la collezione di alta moda e il design urbano di ELFS con l’ausilio di sonorità, ballo e teatro. La visione di Brnelić, in cui la moda diventa libera e giocosa, costituisce uno spettacolo glamour che non lascerà indifferente nessuno dei presenti.

Infine, una ghiotta indiscrezione a vantaggio degli spettatori più abili che saranno presenti sugli spalti del campo centrale sabato 15 luglio: per alcuni di loro ci sarà l’opportunità di andare alle finali londinesi dell’ATP World Tour o a quelle milanesi delle Next Gen ATP….

Tutto confermato, nel frattempo, in merito al programma agonistico ufficiale del ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’ (dal 14 al 23 luglio) dove, già detto del trio Fognini-Monfils-Goffin, i riflettori saranno puntati anche sui colpi di Borna Ćorić, nonché sugli outsiders Gilles Simon, Philipp Kohlschreiber e Benoit Paire.

Prime emozioni con il tabellone principale a partire dal 17 luglio, senza tuttavia dimenticare la seconda e attesissima esibizione prevista sul campo centrale, lo spettacolare ‘amarcord’ in programma mercoledì 19 luglio, che vedrà impegnati tre grandi campioni del passato, tutti capaci di conquistare il torneo di Wimbledon: il beniamino di cada Goran Ivanišević, l’australiano Pat Cash e l’olandese Richard Krajicek.

I biglietti per tutti gli eventi del Plava laguna Croatia Open Umag sono già disponibili sul sito della kermesse.