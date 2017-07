Da Perugia: Simone Bolelli, con un problema al ginocchio, era presente al torneo (con il programma di domani)

Completato il quadro del primo turno all’ATP Challenger Città di Perugia, Blue Panorama Airlines Tennis Cup.

Rispetta i favori del pronostico il detentore del titolo e testa di serie numero 2 Nicolas Kicker che supera un ottimo Gianluca Di Nicola. Troppo solido per lui il tennis dell’argentino numero 91 del mondo che ha portato a casa il match ed il passaggio del turno con il punteggio di 6/2 6/4. Giovedì Kicker, alle ore 12 sul campo centrale Luigi Guerrieri, dovrà vedersela col francese di origine russa Sakharov.

Non stecca la prima in assoluto a Perugia il numero 5 del seeding Marcel Granollers. Lo spagnolo, arrivato direttamente da Wimbledon, si aggiudica in due set 6/3 7/5 il derby spagnolo con il veterano Ramirez Hidalgo. Ora ad attendere Granollers nel match di secondo turno è il portoghese Pedro Sousa, vincitore in aprile dell’ATP Challenger di Francavilla al Mare, sempre organizzato dalla Mef Tennis Events di Marcello Marchesini. Stefano Napolitano si aggiudica Il combattutissimo derby azzurro con Luca Vanni. Il tennista di Biella accede al secondo turno al termine di un match appassionante deciso solo dal tie break del terzo set. Napolitano ora affronterà al secondo turno lo spagnolo Munoz de la Nava.

Intanto Simone Bolelli, presente al Tennis Club di Via Bonfigli nonostante il forfait per il riacutizzarsi di un’infiammazione al ginocchio, ha dedicato un’ora ai soci del circolo perugino, palleggiando con molti di loro. Il tennista di Budrio quest’anno ha partecipato a due tornei Mef, a Francavilla e Todi.

L’ingresso ai match sarà gratuito fino a venerdì 14. Per i tre giorni finali è possibile acquistare un abbonamento al costo di 25 euro, altrimenti il ticket avrà un prezzo di 10 euro al giorno, finale compresa. Per chi volesse è possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Gleb Sakharov vs [2] Nicolas Kicker

2. [Alt] Salvatore Caruso vs Stefano Travaglia OR [4] Alessandro Giannessi

3. [5/WC] Marcel Granollers vs Pedro Sousa

4. [3] Santiago Giraldo vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Matteo Donati vs [8] Gerald Melzer

2. [PR] Daniel Munoz de la Nava vs Stefano Napolitano

3. [4] Fabiano De Paula / Nino Serdarusic vs Nicolas Kicker / Fabricio Neis (non prima ore: 16:00)

4. Salvatore Caruso / Jonathan Eysseric vs [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin

NEXT GEN – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [Alt] Benjamin Bonzi

2. [7] Laslo Djere vs Marc Polmans

3. [PR] Matteo Berrettini / Flavio Cipolla vs [3] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort (non prima ore: 16:00)

4. Benjamin Bonzi / Gleb Sakharov vs Matteo Donati / Stefano Napolitano OR [WC] Gianluca Di Nicola / Gian Marco Moroni