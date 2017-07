Wimbledon: Roger Federer “Fisicamente, non sto lottando con il mio corpo come invece facevo l’anno scorso”

Roger Federer ha mosso un ulteriore passo avanti verso la conquista di uno dei principali obiettivi della sua stagione: la conquista dell’ottava corona a Wimbledon.

Il trentacinquenne è apparso in conferenza stampa ed è parso visibilmente soddisfatto per aver raggiunto il cinquantesimo quarto di finale Slam della propria carriera. “Sono molto contento della mia prestazione e del mio livello. Pensavo che sarebbe stato un match più complicato, ma lui mi ha offerto opportunità che non avrei potuto sprecare. La cosa più importante è stata rimanere concentrato dal primo minuto di gioco, grazie a ciò le cose sono andate bene. Grigor potrebbe aver accusato un po’ di pressione, ma è un grande tennista e so che imparerà a gestire tutte queste dinamiche”, ha commentato la testa di serie numero 3.

Le condizioni fisiche del sette-volte campione di Wimbledon, ad ogni modo, sono state un argomento che ha tenuto banco in tutte le sedute stampa presiedute in questio giorni da Federer: in questo caso, Roger ha voluto appunto rimarcare esplicitamente il fatto che si trovi in una buona forma. “Posso pensare ai quarti di finale in una maniera totalmente rilassata, adesso. Una cosa nuova per me, considerando come fossero andati gli ultimi anni. Fisicamente, non sto lottando con il mio corpo come invece facevo l’anno scorso, quando sentivo dolori molto forti al ginocchio che impedivano di mettere in campo il mio tennis. Sono pronto per i priossimi incontri e mentalmente mi sento benissimo”, ha proseguito.

Delineati gli identikit degli ultimi otto ancora in corsa, è ora tempo dei grandi pronostici e delle sfide più significative. “Naturalmente, i più forti hanno superato i primi turni. Questi ultime partite saranno molto complicate. Preferisco sempre pensare partita dopo partita, perché potrebbe essere negativo per me pensare direttamente alle fasi finali. Credo che le battute finali di questo torneo saranno molto difficili per tutti”, ha concluso Federer, che si troverà di fronte (di nuovo, dopo aver perso nel 2016) Milos Raonic in occasione dei quarti di finale.

Edoardo Gamacchio