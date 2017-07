Wimbledon Junior: Francesco Forti supera il primo turno

Buona la prima per Francesco Forti nel tabellone principale del torneo di Wimbledon Juniores.

L’azzurro, classe 1999 e proveniente dalle qualificazioni, ha superato il primo turno nel main draw grazie al successo ottenuto in due set, col punteggio di 6-4 6-4, sul brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.15 al mondo fra gli Under 18 e vincitore quest’anno del torneo G1 di Santa Croce.

Al secondo ostacolo, il nostro portacolori affronterà Hamish Stewart, wild card britannica n.189 ITF.

PRIMO SET: Francesco parte bene nel match strappando il servizio a Seyboth nel terzo gioco. L’azzurro, però, mostra qualche difficoltà nei turni di battuta successivi e restituisce il break nel sesto game.

Poco dopo, però, riesce ad imporre nuovamente il proprio tennis e, sul 4-4, conquista il break che lo porta a servire per il set: senza alcun problema, avanti per 5-4, tiene a quindici e si aggiudica la prima frazione di gioco.

SECONDO SET: Break Forti in apertura di parziale. L’italiano, sul 2-1 in suo favore, gioca un brutto game in battuta e regala il controbreak all’avversario. Nono game ancora una volta fatale a Seyboth Wild, costretto a cedere nuovamente il servizio; Forti, successivamente, tiene con successo a trenta e porta a casa l’incontro.

La partita punto per punto



GS Wimbledon F. Forti F. Forti 6 6 T. Seyboth Wild [13] T. Seyboth Wild [13] 4 4 Vincitore: F. Forti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Forti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 T. Seyboth Wild 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 F. Forti 15-0 30-0 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 T. Seyboth Wild 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 F. Forti 15-30 40-30 ace 40-40 2-3 → 3-3 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Forti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Forti 15-0 30-15 30-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 T. Seyboth Wild 0-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Forti 0-15 30-15 5-4 → 6-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Forti 15-0 30-0 30-15 df 3-4 → 4-4 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Forti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Forti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini