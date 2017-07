Challenger Braunschweig: Il Main Draw. C’è Dustin Brown per Marco Cecchinato.

Challenger Braunschweig | Terra | e127.000

(1/WC) Zeballos, Horacio vs Hanfmann, Yannick

Albot, Radu vs (WC) Altmaier, Daniel

(SE) Stebe, Cedrik-Marcel vs Balazs, Attila

Fucsovics, Marton vs (8) Pella, Guido

(4) Berlocq, Carlos vs Satral, Jan

Qualifier vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs Monteiro, Thiago

Cecchinato, Marco vs (7) Brown, Dustin

(6) Gombos, Norbert vs Mathieu, Paul-Henri

(SE) Galovic, Viktor vs Mayer, Florian

(WC) Maden, Yannick vs Qualifier

Qualifier vs (3) Dutra Silva, Rogerio

(5) Daniel, Taro vs Marterer, Maximilian

(WC) Wessels, Louis vs Otte, Oscar

Ignatik, Uladzimir vs Janowicz, Jerzy

Elias, Gastao vs (2) Bellucci, Thomaz