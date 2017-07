Daniela Hantuchova annuncia il ritiro dal tennis

Attraverso un video realizzato a Wimbledon Daniela Hantuchova ha annunciato il ritiro dal tennis.

Sprofondata al n. 313 ° nel mondo, lei che era stata la quinta giocatrice WTA nel 2003, ha scelto di porre finale alla sua carriera.

A 34 anni, ha conquistato 7 titoli in singolare, 9 in doppio, 1 Fed Cup (nel 2002) e una Hopman Cup (nel 2005).

Ha anche raggiunto le semifinali agli Australian Open (2008), i quarti a Wimbledon (nel 2002) e quarti di finale agli US Open due volte (2002 e 2013).

“Ciao a tutti!

Voglio dirvi che è giunto il momento di ritirarsi dal tennis. Questo non significa che sto dicendo addio al tennis! Ho imparato che è impossibile dire addio alle cose che amiamo ed il tennis fa parte di queste cose.

Sono così grata a tutte le cose incredibili che mi sono accadute dentro e fuori dai campi da tennis. Non sarei la persona che sono oggi grazie a tutto questo. Nel bene o nel male, negli alti e bassi. Sono stati tutti parte di un viaggio incredibile che non finirà qui.

Quando chiudiamo un capitolo della nostra vita, il prossimo si apre e sono così eccitata da poter condividere con voi tutto questo.”

Un Grazie alla Slovak News Agency SITA