Wimbledon: tutti pazzi per il prize money. Ecco i giocatori ritirati ed i loro guadagni…..

Come è noto, nei tornei dello Slam è sempre altissimo il prize money anche per i giocatori che vengono eliminati al primo turno.

A Wimbledon, per esempio, un tennista sconfitto all’esordio guadagna ben £35.000: sono diversi coloro i quali approfittano di questo montepremi e, grazie anche ad un “buco” nel regolamento, giocano seppur infortunati o con problemi fisici piuttosto evidenti.

Il tennista ad aver giocato di meno è Janko Tipsarevic, ritiratosi dopo appena 12 minuti e sotto per 5-0 contro Donaldson. Nelle tasche del serbo, quasi £50 al secondo… Ad un passo da questo record anche Viktor Troicki, rimasto in campo cinque minuti in più contro Florian Mayer nella giornata inaugurale dei Championships.

Sono stati inseriti anche i ritirati Istomin, Lopez e Potapova che, evidentemente, hanno accusato problemi di natura fisica nel corso delle loro partite con Young, Mannarino e Maria.

JANKO TIPSAREVIC – 0/5 Rit. vs Jared Donaldson (12 minuti)

£2916.66 al minuto, £48.61 al secondo

VIKTOR TROICKI – 1/6 Rit. vs Florian Mayer (17 minuti)

£2058.82 al minuto, £34.31 al secondo

MARTIN KLIZAN – 3/6 0/2 Rit. vs Novak Djokovic (40 minuti)

£875 al minuto, £14.58 al secondo

ALEXANDR DOLGOPOLOV – 3/6 0/3 Rit. vs Roger Federer (42 minuti)

£833.33 al minuto, £13.88 al secondo

NICK KYRGIOS – 3/6 4/6 Rit. vs Pierre-Hugues Herbert (58 minuti)

£603.44 al minuto, £10.05 al secondo

ANASTASIA POTAPOVA – 3/6 2/2 Rit. vs Tatiana Maria (1 ora e 6 minuti)

£530.30 al minuto, £8.83 al secondo

DENIS ISTOMIN – 7/5 4/6 4/6 2/4 Rit. vs Donald Young (2 ore e 12 minuti)

£265.15 al minuto, £4.41 al secondo

FELICIANO LOPEZ – 7/5 1/6 1/6 3/4 Rit. vs Adrian Mannarino (2 ore e 14 minuti)

£261.19 al minuto, £4.35 al secondo

Lorenzo Carini