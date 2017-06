Torneo Future President Basilicanova (Parma): L’ultimo azzurro Adelchi Virgili è eliminato da Javier Marti in semifinale: l’iberico affronterà domani alle ore 16.30 Hampel

L’Italia non sorride nella terza edizione del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) organizzato dal Tc President a Basilicanova (Parma): dopo lo svolgimento delle semifinali di singolare e della finale di doppio il dato certo è che i tennisti nostrani quest’anno sono esclusi dal giro delle vittorie. L’atto conclusivo del singolare vedrà di fronte Lenny Hampel e Javier Marti.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il fiorentino Adelchi Virgili, ultimo reduce della pattuglia azzurra, opposto all’iberico Marti, testa di serie numero 5 con un passato di numero 170 al mondo, prima di essere stoppato da un gravissimo infortunio al braccio. Il solito Adelchi fa e disfà, nonostante un inizio promettente in cui si è portato in vantaggio per 3-1 apparentemente a suo agio di fronte al muro dell’avversario: è bastata qualche incertezza e due doppi falli sul 3-2 per sancire la fine del match e assistere ad un parziale shock di undici games a zero a favore di Marti, oltre ad un secondo set durato appena 31 minuti e costellato da errori a ripetizione.

Il secondo finalista è il giovane austriaco Lenny Hampel, nato nel 1996, in rampa di lancio verso una brillante carriera, che ha sconfitto lo svizzero Alexander Ritschard, rivelazione del torneo e partito dalle qualificazioni, in un match decisamente più tirato dell’altro. La prima semifinale è stato un concentrato di potenza pura, più muscolare Hampel, più votato agli schemi d’attacco Ritschard: il servizio l’ha fatta da padrone, almeno fino al 5-4 nel primo set, quando l’austriaco ha convertito la sua prima palla break nel successo per 6-4. Il secondo set si è sviluppato sulla falsa riga del primo, ma sul 5-5 l’inerzia si è invertita, con il break di Ritschard e il controbreak di Hampel: una bella occasione per allungare la sfida non sfruttata dallo svizzero, così puntualmente l’avversario ha chiuso i conti per 7-4 al tie-break. Domani Hampel si giocherà il suo secondo titolo stagionale e della carriera dopo quello conquistato qualche mese fa a Heraklion, in Grecia, e grazie al bel risultato di a Parma sbarcherà per la prima volta tra i migliori quattrocento giocatori del mondo.

A fine giornata si è giocata anche la finale del torneo di doppio: ha trionfato la coppia brasiliana composta da Bruno Sant’Anna e Wilson Leite, che ha superato con il punteggio di 75 64 Hampel/Huesler. La finale della terza edizione del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti si disputerà domani (Sabato 1 Luglio) alle ore 16.30, con ingresso libero.

Semifinali singolare

Hampel L. (AUT, 2) b. Ristchard A. (SUI, q) 64 76

Marti J. (SPA, 5) b. Virgili A. (ITA, 7) 63 60

Finale doppio

Leite/Sant’Anna (BRA/BRA, 2) b. Hampel/Huesler (AUT/SUI, 3) 75 64