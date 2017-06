Aiuto Antalya...abbiamo un problema!

Santiago Gonzalez ha pubblicato sul proprio account Twitter una foto piuttosto eloquente delle righe dei campi del torneo ATP 250 di Antalya, nuovo evento in calendario da quest’anno.

Incredibile vedere una cosa del genere in una manifestazione professionistica di questo livello.

