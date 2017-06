Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione femminile con tutti gli spot. Al via Paolini e Trevisan

Wimbledon – Tabellone di Qualificazione con tutti gli spot

[1] Aleksandra Krunic vs Lina Gjorcheska

Rebecca Sramkova vs Danielle Collins

Mihaela Buzarnescu vs Arantxa Rus

Basak Eraydin vs [16] Petra Martic

[2] Alison Van Uytvanck vs Gabriella Taylor

Katy Dunne vs Ivana Jorovic

Georgina Garcia Perez vs Sachia Vickery

Myrtille Georges vs [19] Tereza Martincova

[3] Ons Jabeur vs Sofya Zhuk

Luksika Kumkhum vs Viktoriya Tomova

Miyu Kato vs Amandine Hesse

Anastasiya Komardina vs [17] Asia Muhammad

[4] Lin Zhu vs Quirine Lemoine

Victoria Kamenskaya vs Marie Bouzkova

Tamara Zidansek vs Alla Kudryavtseva

Anna Kalinskaya vs [23] Francoise Abanda

[5] Anna Blinkova vs Conny Perrin

Ipek Soylu vs Valentini Grammatikopoulou

Sofia Kenin vs Jana Fett

Eden Silva vs [15] Jasmine Paolini

[6] Kristie Ahn vs Veronika Kudermetova

Kateryna Kozlova vs Grace Min

Jamie Loeb vs Louisa Chirico

Na-Lae Han vs [13] Aryna Sabalenka

[7] Patricia Maria Tig vs Anastasia Potapova

Harriet Dart vs Cagla Buyukakcay

Nadia Podoroska vs Michelle Larcher De Brito

Elizaveta Kulichkova vs [21] Olga Govortsova

[8] Mariana Duque-Marino vs Montserrat Gonzalez

Isabella Shinikova vs Kathinka Von Deichmann

Irina Falconi vs Tara Moore

Elitsa Kostova vs [14] Fangzhou Liu

[9] Taylor Townsend vs Polona Hercog

Irina Bara vs Barbara Haas

Katie Swan vs Nigina Abduraimova

Antonia Lottner vs [20] Dalma Galfi

[10] Kayla Day vs Bianca Andreescu

Akiko Omae vs Fanni Stollar

Polina Monova vs Martina Trevisan

Viktoria Kuzmova vs [18] Dalila Jakupovic

[11] Tamara Korpatsch vs Jacqueline Cako

Lizette Cabrera vs Tereza Smitkova

Lesley Kerkhove vs Kaia Kanepi

Arina Rodionova vs [24] Nina Stojanovic

[12] Su Jeong Jang vs Rebecca Peterson

Marina Erakovic vs Amra Sadikovic

Destanee Aiava vs Freya Christie

Maia Lumsden vs [22] Barbora Krejcikova