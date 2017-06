Combined Eastbourne: I risultati con il live dettagliato della prima giornata. Thomas Fabbiano nel main draw. Francesca Schiavone supera le qualificazioni

Francesca Schiavone ha superato le qualificazioni del torneo Wta Premier di Eastbourne.

Ieri dopo esser iniziato in ritardo proprio a causa del maltempo, l’incontro fra la 36enne milanese, numero 73 Wta ed ottava testa di serie delle quali, e la statunitense Lauren Davis, numero 27 del ranking mondiale e numero uno del seeding cadetto, è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 63 0-1 in favore dell’azzurra. La Schiavone ha vinto la prosecuzione in tre set con il risultato di 63 06 61.

Md

(1/WC) Kerber, Angelique vs Bye

(WC) Broady, Naomi vs Pliskova, Kristyna

Putintseva, Yulia vs (Q) Arruabarrena, Lara

Bye vs (16) Gavrilova, Daria

(10) Ostapenko, Jelena vs Bye

Suárez Navarro, Carla vs Makarova, Ekaterina

(LL) Cirstea, Sorana vs Siniakova, Katerina

Bye vs (5) Konta, Johanna

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Riske, Alison vs Cornet, Alizé

(Q) Schiavone, Francesca vs Peng, Shuai

Bye vs (15) Bacsinszky, Timea

(9) Mladenovic, Kristina vs Bye

Zhang, Shuai vs (Q) Lepchenko, Varvara

Konjuh, Ana vs (Q) Barthel, Mona

Bye vs (7) Kuznetsova, Svetlana

(8) Radwanska, Agnieszka vs Bye

Goerges, Julia vs Bellis, Catherine

Bouchard, Eugenie vs Strycova, Barbora

Bye vs (11) Muguruza, Garbiñe

(14) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

Babos, Timea vs Mertens, Elise

Tsurenko, Lesia vs (WC) Watson, Heather

Bye vs (4) Cibulkova, Dominika

(6) Wozniacki, Caroline vs Bye

Osaka, Naomi vs (LL) Ozaki, Risa

(Q) Hsieh, Su-Wei vs (LL) Cepede Royg, Veronica

Bye vs (12) Vesnina, Elena

(13/WC) Kvitova, Petra vs Bye

Lucic-Baroni, Mirjana vs Niculescu, Monica

Mchale, Christina vs (Q) Duan, Ying-Ying

Bye vs (2/WC) Halep, Simona

Thomas Fabbiano approda nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne.

Il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 93 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle quali, ha sconfitto al turno decisivo il giocatore di Taipei Ti Chen, numero 275 del ranking mondiale ed ottava testa di serie delle quali, con il risultato di 61 64.

Da segnalare che Thomas nel secondo parziale ha anche recuperato un break di svantaggio, prima di vincere la partita per 6 a 4.

Md

(1/WC) Djokovic, Novak vs Bye

Vesely, Jiri vs (Q) Pospisil, Vasek

Young, Donald vs Edmund, Kyle

Donaldson, Jared vs (8) Schwartzman, Diego

(4) Johnson, Steve vs Bye

(Q) Fabbiano, Thomas vs (Q) Skugor, Franko

Mahut, Nicolas vs Haase, Robin

Medvedev, Daniil vs (5) Querrey, Sam

(7) Gasquet, Richard vs Tiafoe, Frances

Bellucci, Thomaz vs Anderson, Kevin

Chardy, Jeremy vs Lajovic, Dusan

Bye vs (3) Isner, John

(6) Zverev, Mischa vs Harrison, Ryan

(Q) Gombos, Norbert vs Tomic, Bernard

(WC) Norrie, Cameron vs Zeballos, Horacio

Bye vs (2/WC) Monfils, Gael

Combined Eastbourne – 1° Turno Quali – TDQ M. – TDQ F. – 1° Turno Md

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Carla Suárez Navarro vs Ekaterina Makarova



WTA Eastbourne Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 6 6 Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 3 1 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Makarova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Suárez Navarro 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Makarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Lesia Tsurenko vs [WC] Heather Watson



WTA Eastbourne Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 3 6 4 Heather Watson Heather Watson 6 4 6 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Watson 15-0 15-15 30-15 4-5 → 4-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 H. Watson 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Mirjana Lucic-Baroni vs Monica Niculescu



WTA Eastbourne Mirjana Lucic-Baroni • Mirjana Lucic-Baroni 40 4 0 Monica Niculescu Monica Niculescu 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-3 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Niculescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Niculescu 15-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Ana Konjuh vs [Q] Mona Barthel



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Lauren Davis vs [8] Francesca Schiavone



WTA Eastbourne Lauren Davis [1] Lauren Davis [1] 3 6 1 Francesca Schiavone [8] Francesca Schiavone [8] 6 0 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 L. Davis 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 F. Schiavone 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1 Aces 35 Double Faults 665% 1st Serve % 61%25/44 (57%) 1st Serve Points Won 27/41 (66%)10/24 (42%) 2nd Serve Points Won 11/26 (42%)3/8 (38%) Break Points Saved 2/6 (33%)11 Service Games Played 1114/41 (34%) 1st Return Points Won 19/44 (43%)15/26 (58%) 2nd Return Points Won 14/24 (58%)4/6 (67%) Break Points Won 5/8 (63%)11 Return Games Played 1135/68 (51%) Total Service Points Won 38/67 (57%)29/67 (43%) Total Return Points Won 33/68 (49%)64/135 (47%) Total Points Won 71/135 (53%)

27 Ranking 73

23 Age 37

Gates Mills, OH, USA Birthplace Milan, Italy

Boca Raton, FL, USA Residence Milan, Italy

5′ 2″ (1.57 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

121 lbs. (55 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (January 2011) Turned Pro Pro (1998)

20/12 Year to Date Win/Loss 15/12

1 Year to Date Titles 1

1 Career Titles 8

$1,971,105 Career Prize Money $11,049,000

2. Alison Riske vs Alizé Cornet



WTA Eastbourne Alison Riske Alison Riske 6 7 Alizé Cornet Alizé Cornet 4 5 Vincitore: A. RISKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Riske 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Riske 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Riske 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Timea Babos vs Elise Mertens



WTA Eastbourne Timea Babos Timea Babos 1 1 Elise Mertens Elise Mertens 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 T. Babos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Babos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-5 → 1-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Yulia Putintseva vs [Q] Lara Arruabarrena



WTA Eastbourne Yulia Putintseva Yulia Putintseva 15 4 0 Lara Arruabarrena • Lara Arruabarrena 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Arruabarrena 0-15 df 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 0-1 → 1-1 L. Arruabarrena 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ivan Dodig vs [6] Steven Diez



ATP Eastbourne Ivan Dodig Ivan Dodig 3 6 7 Steven Diez [6] Steven Diez [6] 6 3 5 Vincitore: I. DODIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Dodig 0-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Diez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Dodig 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 I. Dodig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 4-2 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 I. Dodig 0-15 0-30 15-40 ace 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 S. Diez 0-15 15-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Diez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Diez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Thomas Fabbiano vs [8] Ti Chen



ATP Eastbourne Thomas Fabbiano [4] Thomas Fabbiano [4] 6 6 Ti Chen [8] Ti Chen [8] 1 4 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Chen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Chen 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 T. Chen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Chen 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Chen 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 T. Fabbiano 15-15 15-30 30-30 4-1 → 5-1 T. Chen 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Chen 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Chen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3 Aces 10 Double Faults 374% 1st Serve % 61%23/31 (74%) 1st Serve Points Won 22/43 (51%)5/11 (45%) 2nd Serve Points Won 8/27 (30%)2/4 (50%) Break Points Saved 4/10 (40%)8 Service Games Played 921/43 (49%) 1st Return Points Won 8/31 (26%)19/27 (70%) 2nd Return Points Won 6/11 (55%)6/10 (60%) Break Points Won 2/4 (50%)9 Return Games Played 828/42 (67%) Total Service Points Won 30/70 (43%)40/70 (57%) Total Return Points Won 14/42 (33%)68/112 (61%) Total Points Won 44/112 (39%)

93 Ranking 275

28 Age 33

Grottaglie, Italy Birthplace keelung

San Giorgio Jonico, Italy Residence Taiwan

5’8″ (172 cm) Height 6’0″ (182 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2002

0/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$730,967 Career Prize Money $469,295

3. [1] Vasek Pospisil vs Ivan Dodig



ATP Eastbourne Vasek Pospisil [1] Vasek Pospisil [1] 0 0 Ivan Dodig • Ivan Dodig 0 0 Vincitore: V. POSPISIL per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Dodig 0-0

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Varvara Lepchenko vs [9] Risa Ozaki



WTA Eastbourne Varvara Lepchenko [6] Varvara Lepchenko [6] 6 6 Risa Ozaki [9] Risa Ozaki [9] 4 4 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Sorana Cirstea vs Su-Wei Hsieh



WTA Eastbourne Sorana Cirstea [4] Sorana Cirstea [4] 6 1 Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 7 6 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 S. Cirstea 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Hsieh 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [O] Timea Bacsinszky / Svetlana Kuznetsova



WTA Eastbourne Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez 4 7 7 Timea Bacsinszky / Svetlana Kuznetsova Timea Bacsinszky / Svetlana Kuznetsova 6 5 10 Vincitori: BACSINSZKY / KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 6-5 → 7-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Bacsinszky / Kuznetsova 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Bacsinszky / Kuznetsova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Franko Skugor vs [5] Jerzy Janowicz



ATP Eastbourne Franko Skugor Franko Skugor 7 7 Jerzy Janowicz [5] Jerzy Janowicz [5] 6 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Janowicz 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Janowicz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Janowicz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 F. Skugor 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-40 1-0 → 2-0 F. Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Norbert Gombos vs [WC] Luke Bambridge



ATP Eastbourne Norbert Gombos [3] Norbert Gombos [3] 6 6 Luke Bambridge Luke Bambridge 2 2 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Bambridge 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Bambridge 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 L. Bambridge 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 1-1 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [2] Andrey Kuznetsov vs Franko Skugor