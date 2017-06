Victoria Azarenka: “So anche che riuscirò ad arrivare dovunque io voglia, in qualsiasi momento. Devo solo essere paziente. Ho impostato un’asticella molto alta, ma so che ce la farò”

Victoria Azarenka lascia Maiorca con sensazioni contrastanti. Vika aveva ottenuto una grande vittoria, in occasione del proprio ritorno, contro la Ozaki, al termine di un incontro di quasi tre ore nel quale aveva persino salvato tre match points. Nel match successivo, disputato contro la Konjuh, la sconfitta è stata tuttavia piuttosto netta. “So che ci sono molte aspettative attorno al mio rientro, mi paragonano a Kim Clijsters. Devo concentrarmi sul mio cammino e, se dovessi finire per impiegare più tempo del previsto, che ciò accadesse pure” – ha commentato l’Azarenka.

“Ora come ora è difficile trarre gli aspetti positivi dalle cose, ma so che dovrò lavorare duro perché sono una lottatrice nata. So anche che riuscirò ad arrivare dovunque io voglia, in qualsiasi momento. Devo solo essere paziente. Ho impostato un’asticella molto alta, ma so che ce la farò”, ha proseguito l’ex-numero uno del mondo.

Edoardo Gamacchio