Eugenie Bouchard su Rafael Nadal: “A me sembra quasi come se lui non fosse umano, per tutte le grandi cose che fa”

Eugenie Bouchard, attualmente a Maiorca per preparare il proprio debutto nel torneo locale, si è sperticata in lodi nei confronti di Rafa Nadal: “E’ incredibile ed emozionante quello che Rafa riesca a fare. Sappiamo tutti di cosa sia capace. A me sembra quasi come se lui non fosse umano, per tutte le grandi cose che fa ed i successi che ottiene”, ha detto la ventitreenne canadase, ex-Top5 del ranking WTA.

Dopo essere stata eliminata al secondo turno del Roland Garros da Anastasija Sevastova, Eugenie si appresta dunque al proprio ritorno sull’erba, nel tentativo di ritrovare almeno una frazione di quella esplosività che nel 2014 l’aveva condotta fino alla finale di Wimbledon.

Edoardo Gamacchio