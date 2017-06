Si fa male Dolgopolov alla caviglia. Il bel gesto di Pospisil

Alexandr Dolgopolov si è ritirato questo pomeriggio nel torneo ATP di Hertogenbosch dopo che il piede destro si è girato ed ha avuto un serio problema alla caviglia (si parla di distorsione), con l’ucraino che non è risucito ad alzarsi per diverso tempo.

Come vedete dalle immagini è accorso subito il suo avversario Vasek Pospisil che ha aiutato l’ucraino mettendogli del ghiaccio sulla caviglia.

This is not looking good at all.. dolgopoulov litherally almost crying.

Vashy putting ice on the ankle pic.twitter.com/Qyo4bKg9Cx

