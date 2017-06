Milos Raonic sceglie Mark Knowles per la stagione sull’erba

Pochi giorni dopo aver annunciato che Richard Krajicek non faceva più parte della sua squadra, Milos Raonic ha trovato un accordo con Mark Knowles per la stagione sull’erba.

Mark in carriera è stato n.1 del mondo in doppio e vinto tre tornei dello Slam in coppia con Daniel Nestor.

È curioso notare che, Knowles in carriera non ha mai vinto il torneo di Wimbledon in doppio, conquistando invece gli altri tre slam.

Motivo in più per sognare di alzare il trofeo dalla panchina insieme a Milos.