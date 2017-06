Roland Garros: Parlano Rafael Nadal e Stan Wawrinka

Rafael Nadal : “Per me ogni Roland Garros è stato importante, alcuni sono più speciali, certo. Ma tutti unici e speciali. Per il livello di tennis, accettando il fatto che sono stato male e ho avuto infortuni ultimamente, questo è molto importante.

È vero che gli Slam, e per me specialmente questo evento qui, sono la cosa più importante, dove ho più pressione e sono più nervoso. Ma non possiamo ridurre il nostro sport a quattro tornei l’anno. Vincere Montecarlo, Barcellona, ha molto valore ed è molto importante per me. Oggi è più speciale, vero, vincere il decimo Roland Garros è emozionante. Ma non posso pensare solo agli Slam, ogni settimana è importante e mi piace giocare a tennis ogni settimana. Ci sono molti giocatori che hanno grandissime carriere senza vincere Slam.

Il supporto di Carlos è stato molto importante, abbiamo lavorato benissimo e lo spirito di squadra è stato ottimo. C’è stata un’ottima combinazione con Francis, Toni, una grande atmosfera. Sono contento. È stato bello avere Toni sul campo, è stato speciale per me e lui. Grazie all’organizzazione.

Sarò nuovamente sotto pressione al Queen’s, tra una settimana. Come ho già detto, è la cosa bella di questo sport. Quindici Slam, dieci Roland Garros, è tutto bellissimo. Ma sono ancora motivato, voglio ancora lavorare per avere giorni come questo. Questa è la mia motivazione, ecco perché continuo a giocare, mi piace la competizione e avere la possibilità di competere per le cose più importanti”.

Stan Wawrinka : “Contro di lui è una grande sfida, soprattutto sulla terra rossa e al meglio dei cinque set. Non ho giocato al meglio fin dall’inizio, ho esitato, ho scelto male i colpi.

Ero un po’ in mezzo, non sapevo bene cosa fare perché gioca così bene che ti fa venire dubbi in testa e poi è stato un duro sforzo per me dopo tutte le dure partite giocate. Se non sei libero mentalmente, contro di lui non hai chance.

Ci sono diversi motivi per questa sconfitta, ma il motivo principale è perché lui ha giocato meglio. Ero nervoso e molto teso per il match, per la finale, perché giocavo contro di lui.

Ma quando sono entrato in campo me la sono goduta, e apprezzo molto l’aver avuto questa possibilità, è sempre speciale giocare una finale Slam. Il punteggio non è granché, ma traggo cose positive dalle ultime settimane.

E’ stato un torneo straordinario sicuramente per me. Ma come ho già detto, non c’è molto da dire sul match, è una sconfitta dura contro il migliore di sempre sulla terra. Difficile da descrivere Rafa.

Ha appena vinto dieci Roland Garros, è qualcosa di enorme per questo sport. Giocare contro di lui è durissimo, è un lottatore, specialmente sul rosso. Ti propone sempre un rimbalzo diverso, moltissimo spin.

Ora non sono contento, anzi molto triste per aver perso la finale. Non importa chi affronti o quale sia il punteggio. È una finale Slam e non la vuoi perdere. Credetemi, mi sono sentito meglio quando ho vinto il trofeo le ultime tre volte.