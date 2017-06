Jasmine Paolini conquista Marsiglia. L’azzurra mette a segno anche il best ranking

Jasmine Paolini conquista il torneo più importante della sua carriera vincendo questa mattina il torneo ITF di Marsiglia ($100,000, terra).

L’azzurra ha sconfitto in finale la tedesca Tatjana Maria, classe 1987 e n.102 WTA, con il risultato di 64 26 61 in 1 ora e 56 minuti di partita.

Per Jasmine si tratta del successo n.5 in carriera nel circuito ITF, il primo centomila dollari della carriera.

Con questa vittoria la Paolini entrerà per la prima volta in carriera nelle top 130 del ranking WTA, proprio al n.130 WTA.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set l’azzurra si è portata subito sul 3 a 0, con doppio break.

Nel quarto game Jasmine cedeva la battuta, ma nel game successivo riconquistava subito il doppio break (ai vantaggi dal 40-15), portandosi sul 5 a 1 e poi piazzando un nuovo break (a 15), conquistando in questo modo set e match per 6 a 1.

Marsiglia – $100,000 – Terra – Finale

Tatjana Maria [1] vs. Jasmine Paolini ore 11:00



ITF Marseille T. Maria [1] T. Maria [1] 4 6 1 J. Paolini J. Paolini 6 2 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 T. Maria 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Maria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2017 $100,000 Marsiglia (CL)2016 $10,000 Santa Margherita Di Pula (CL); $25,000+H Valencia (CL);2014 $10,000 Viserba (CL);2013 $10,000 Locri (CL);