Dal Roland Garros: Nico Almagro “sto giocando sotto infiltrazioni. Vedremo come riuscirò a cavarmela”

Nicolas Almagro ha ottenuto l’accesso al secondo del Roland Garros, dove affronterà Juan Martín Del Potro. Il veterano spagnolo, tuttavia, negli ultimi tempi ha dovuto far fronte a diversi problemi. Cosa che, al termine del match vinto contro Marcos Baghdatis, lo stesso diretto interessato non ha esitato ad ammettere.

“Il Roland Garros è a volte il torneo più importante della mia stagione e quello in cui ho il maggiore desiderio di giocare bene. Qui, bisogna soffrire. Il mio tennis non è al top attualmente, ho un problema al menisco e vedremo come questa potrà essere risolto in futuro. Ho la fortuna di lavorare con un ottimo medico ed ora sto giocando sotto infiltrazioni. Vedremo come riuscirò a cavarmela”, ha detto.

Va ricordato che Almagro si è procurato un infortunio piuttosto grave a Roma, durante la sfida di secondo turno che stava disputando contro Rafa Nadal. Proprio per via di tale lesione, si era persino arrivati a mettere in “forse” la presenza di Almagro a Parigi.

Edoardo Gamacchio