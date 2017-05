Davis Cup: Le pressioni su Del Potro

Juan Martin Del Potro è intervenuto sulle indiscrezioni di una sua possibile presenza alla sfida di Coppa Davis contro il Kazakistan, in programma dal 15 al 17 settembre. “In relazione a tutte le voci circolate nelle ultime ore, si chiarisce definitivamente che Juan Martin non ha ancora preso una decisione ufficiale sulla presenza in Davis”, ha dichiarato Jorge Viale, addetto stampa del tennista di Tandil.

Quanto detto da Viale, però, contrasta con l’affermazione del presidente della federazione argentina, Armando Cervone: “Stiamo contattando continuamente Juan Martin Del Potro per fargli disputare il match”.

Lorenzo Carini