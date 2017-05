La bella lettera di Uniqlo a Novak Djokovic

Lettera cartacea spedita dal direttore di Uniqlo a Novak Djokovic: è cosi che l’azienda asiatica ha voluto salutare e ringraziare il serbo per quanto fatto nel periodo di collaborazione e per aver portato il marchio in giro per il mondo.

Nole vestirà, d’ora in avanti, Lacoste ma non dimenticherà facilmente i bei momenti passati con addosso un outfit Uniqlo. Fra tutti, spicca il successo al Roland Garros dello scorso anno.

Tadashi Yanai, CEO e Presidente di Uniqlo, ha scritto: “Manterrò con te un’amicizia che mai cambierà. È stato un onore e una grande avventura lavorare con te. Quando ci siamo conosciuti eri un giovane ragazzo dalle buone speranze, poi ti sei unito a Uniqlo e hai ottenuto risultati che ti hanno reso uno dei migliori atleti di sempre. E poi c’è il tuo lavoro fuori dal campo, il tuo amore per la pace e coi bambini ovunque, la tua umanità.”

“Sei stato un’ispirazione in ogni aspetto. Non dimenticherò mai l’entusiasmo e l’orgoglio che ho sentito per te dopo aver vinto a Parigi lo scorso anno. È stata un’esperienza da brividi! Ma sappiamo che in questo mondo tutto ha una fine. E ora questo percorso ti porta in una strada diversa. Ti auguriamo tutto il successo del mondo e non vediamo l’ora di vedere ciò che farai prossimamente. Grazie Novak per tutti questi anni straordinari.”

Lorenzo Carini