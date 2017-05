Maria Sharapova riceve già una wild card per il torneo WTA Premier di Toronto

Maria Sharapova ha ricevuto già una wildcard per competere nel torneo Premier Five di Toronto in programma dal prossimo 5 agosto, torneo di preparazione agli US Open.

Dopo aver ricevuto l’invito da parte degli organizzatori, Maria ha mostrato tutta la sua felicità in un post. “Non vedo l’ora di ritornare in Canada. Ho grandi ricordi della città di Toronto. Gli organizzatori e tutti i tifosi sono sempre stati molto gentili con me. Questo è uno dei più importanti eventi dell’anno e spero di giocare il mio miglior tennis”.