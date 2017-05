Roland Garros: Qualificazioni Italiani. Tris vincente italico. Bene la Errani

Tris vincenti per i colori italiani nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros.

Matteo Donati, Luca Vanni e Alessandro Giannessi sono approdati al secondo turno senza perdere nemmeno un set.

Secondo turno – Qualificazioni

(20) Luca Vanni c. Jozef Kovalik

(8) Marco Cecchinato c. Salvatore Caruso

Simone Bolelli c. (24) Maximilian Marterer

Stefano Napolitano c. Marton Fucsovic

Matteo Donati c. (10) Alessandro Giannessi

(1) Sara Errani c. Veronika Kudermetova

1° Turno Qualificazioni – Italiani

Court 6 – 10:00 AM

(10)Alessandro Giannessi vs Calvin Hemery



GS Roland Garros A. Giannessi [10] A. Giannessi [10] 7 6 C. Hemery C. Hemery 5 3 Vincitore: A. Giannessi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – 10:00 AM

Matteo Donati vs Jonathan Eysseric



GS Roland Garros M. Donati M. Donati 6 6 J. Eysseric J. Eysseric 4 3 Vincitore: M. Donati Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Donati 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. (1)Sara Errani vs Sara Cakarevic



GS Roland Garros S. Errani [1] S. Errani [1] 6 6 S. Cakarevic S. Cakarevic 1 0 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 S. Cakarevic 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 S. Cakarevic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 S. Cakarevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Cakarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Cakarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 15 – 10:00 AM

2. Marco Chiudinelli vs (20)Luca Vanni