Seppi supera Dzumhur in due set e accede al secondo turno dell’Atp 250 di Lione

Vittoria in due set per Andreas Seppi al primo turno dell’Atp 250 di Lione (terra, € 482.060).

L’azzurro ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, 25 anni, Nr. 96 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il georgiano Basilashvili, in un incontro che si preannuncia estremamente equilibrato.

Bene Andreas. Non ha disputato di certo il suo miglior match ma è stato in grado di portare a casa una partita indisiosa. Bene la lettura dei punti chiave nel primo set e la regolarità dei colpi da fondo campo, dove oggi ha ottenuto diversi punti, specie con il diritto a uscire.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale equilibratissimo, giocato punto a punto.

Parte meglio l’altoatesino, abile a brekkare subito l’avversario con un diritto potente.

La reazione bosniaca è immediata e si concretizza con il controbreak nel game successivo, controbreak che ristabilisce la parità.

I due contendenti si equivalgono e nessuno si lascia preferire all’altro: è così che, dopo 25 minuti, si gira sul 3-3.

Altro scambio di cortesie a cavallo tra il settimo e l’ottavo gioco. Dapprima Seppi si fa rimontare da 30-0 e, complice un brutto rovescio in rete, cede il servizio. Il tempo di cambiare campo e l’equilibrio viene ristabilito. E’ controbreak azzurro grazie a un paio di gratuiti di Dzumhur.

L’ultima emozione del parziale è un’insidiosa palla break bosniaca nel nono gioco, ben rintuzzata da un ottimo diritto di Andreas. L’esito naturale del parziale è così il tiebreak, che prende forma dopo 53 minuti di gioco.

Anche nel tiebreak vi è un equilbrio sostanziale, spezzato solo da un paio di giocate dell’italiano. Il secondo set point è quello vincente: gran servizio al centro e 7-6(5) per Seppi dopo un’ora esatta di gioco.

Secondo set: Seppi entra bene in campo dopo il parziale vinto e trova vita facile.

Già al primo gioco si procura una palla break ma Dzumhur è bravo ad annullarla grazie a una volee di diritto.

La spinta di Andreas è costante e si concretizza con il break decisivo nel quinto gioco, break confermato dal turno di servizio successivo e che manda Seppi a condurre 4-2 dopo 29 minuti di gioco.

Il bosniaco getta la spugna e lo si nota nel settimo gioco; colpi approssimativi e voglia di chiudere lo scambio immediata. E’ così che Seppi raddoppia il break di vantaggio, portandosi a un passo dal traguardo.

E qui accade l’inaspettato. Dzumhur recupera un break, tiene il servizio e sale pericolosamente 15-30 nel decimo gioco.

Fortunatamente l’altoatesino non si lascia sorprendere e chiude bene la contesa dopo un rovescio in rete dell’avversario.

E’ 6-4 per Seppi in 48 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Lyon Andreas Seppi Andreas Seppi 7 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 4 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Seppi – D. Dzumhur

01:47:58

1 Aces 0

0 Double Faults 3

40% 1st Serve % 56%

15/28 (54%) 1st Serve Points Won 25/43 (58%)

27/42 (64%) 2nd Serve Points Won 18/34 (53%)

2/5 (40%) Break Points Saved 3/7 (43%)

11 Service Games Played 11

18/43 (42%) 1st Return Points Won 13/28 (46%)

16/34 (47%) 2nd Return Points Won 15/42 (36%)

4/7 (57%) Break Points Won 3/5 (60%)

11 Return Games Played 11

42/70 (60%) Total Service Points Won 43/77 (56%)

34/77 (44%) Total Return Points Won 28/70 (40%)

76/147 (52%) Total Points Won 71/147 (48%)

83 Ranking 96

33 Age 25

Bolzano, Italy Birthplace Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Caldaro, Italy Residence Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

6’3″ (190 cm) Height 5’9″ (175 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2011

7/9 Year to Date Win/Loss 11/12

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,428,174 Career Prize Money $1,351,178

Davide Sala