Il forfait di Roger Federer al Roland Garros: ecco perché è giustamente deludente.

Alla fine ciò che i tifosi del bel tennis temevano si è puntualmente verificato: Roger Federer ha annunciato il suo forfait al prossimo Slam parigino, capitolo conclusivo di una stagione su terra battuta saltata completamente, dando l’appuntamento al Roland Garros per l’anno prossimo (sempre politically correct lo svizzero…).

Si dava quasi per certa la sua partecipazione a Parigi: non avrebbe giocato neppure un Masters1000 di preparazione al secondo Slam dell’anno ma sui campi francesi non sarebbe mancato. Decisione opposta invece ma comprensibile, con un tennista che a 35 anni, per sua stessa ammissione, deve mettere da parte la voglia di giocare sempre e comunque per lasciare il passo a una programmazione intelligente che tenga conto delle superfici preferiti e delle attitudini di gioco. Eppure perché farla così lunga?

I mal pensanti non hanno mai creduto alla presenza al Roland Garros di Roger: dopo un avvio di stagione incredibile sarebbe stato giusto saltare il rosso non proprio indigesto ma non certo amato per preparare al meglio gli appuntamenti su erba e cemento americano. Ma allora perché perdere tempo e allenarsi sul rosso come le tante immagini trapelate in rete hanno dimostrato?

Probabilmente Federer è stato in dubbio se partecipare o meno a Parigi fino a pochi giorni fa quando si sarà chiesto se tutto ciò avesse un senso: a Parigi con il panorama attuale di avversari sarebbe stato un’incognita pericolosa per Rafa Nadal, sua nemesi sportiva non solo in questo 2017. Ha vinto però la parte razionale dello svizzero, quello che conosce i suoi limiti e che non punta forte sul rosso preferendo altri “colori”…meglio il verde. Federer non guarda alla vetta ATP, non gli interessa: pochi obiettivi/tornei ma assolutamente pregiati.

Dilemmi di shakesperiana memoria quindi o secondo le malelingue era tutto chiaro nella mente dello svizzero da tempo? Personalmente credo che la voglia di partecipare a Parigi ci fosse pure ma che alla fine abbia prevalso il (suo) buon senso. Peccato, perché in un certo senso, questo tira e molla che Federer ha generato dai giorni immediatamente successivi ai Masters1000 di Indian Wells e Miami, ci ha prima illuso alimentando le nostre speranze di vederlo a Parigi finendo per deluderci nel momento in cui si è concluso. Ecco perché il forfait di Roger Federer a Parigi è giusto ma anche deludente: nessuna critica ma lo svizzero ha giocato con noi al gatto col topo.

Alessandro Orecchio