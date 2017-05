Andy Murray: numero 1 di passaggio?

Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Boris Becker, Stefan Edberg, Jim Courier, Andre Agassi, Pete Sampras, ma anche Moya, Kuerten, Kafelnikov, Rios, Rafter, Ferrero, Roddick, Hewitt, Safin, prima dell’avvento dei Fab4 Federer, Nadal, Djokovic e Murray: la lista dei numeri 1 ATP dell’era Open è tanto bella da sgranare gli occhi, campioni che sono arrivati sulla vetta del tennis, alternandosi con acerrimi rivali, provando a dettar legge con i loro colpi ben sapendo che la difficoltà del mantenersi in alto è sicuramente più ardua dello stesso arrivare in cima.

L’attuale crisi del numero 1 Andy Murray sta però facendo prendere piede a una domanda tanto complessa quanto brutale: lo scozzese è in realtà un numero 1 fake? È uno dei più scarsi in quella lista sopracitata che faceva sognare gli appassionati solo nominando i vari tennisti che ne facevano parte?

Bisogna subito dire che negli ultimi 10/15 anni siamo stati abituati davvero bene: la rivalità Federer versus Nadal è una delle più belle e sentite mai vissute nel circuito ATP, al pari (opinione personale) di Connors vs. McEnroe, con il serbo Novak Djokovic che, soprattutto nel periodo compreso fra luglio 2014 e novembre 2016, ha vestito con onore i panni del supereroe (tennistico) invincibile. Proprio nel momento più alto della sua vita sportiva, il Roland Garros del 2016, è cominciato un declino in parte inspiegabile (per il crollo verticale in cui si è verificato…) per il serbo e in quel momento, con i vari infortuni di Nadal e Federer, lo scozzese Murray è stato bravissimo ad approfittarne. La seconda parte del 2016 è stata una cavalcata pazzesca per Andy e va detto che, sebbene per soli 6 mesi, un dominio di tal fatta può essere realizzato solo da un grande campione. Gli avversari non hanno potuto nulla e il distacco da Djokovic che sembrava incolmabile lentamente si è assottigliato sempre più, fino all’inaspettato sorpasso alle Finals londinesi.

Lì probabilmente Murray ha realizzato che di più non si poteva, che il massimo era stato raggiunto e che il coniglio da cilindro oramai, era stato estratto: peccato, perché proprio fino al prossimo Roland Garros Murray avrebbe potuto mettere prezioso fieno in cascina, cercando di tamponare le probabili perdite della seconda parte della stagione.

Non si tratta di un numero 1 scarso, sicuramente meno spettacolare di Federer, meno agonista di Nadal e senza quel killer point che ha portato al successo sportivo Djokovic: lassù in cima non ci si arriva per caso, ma sicuramente se esistesse un ranking fra i vari numeri 1, Murray starebbe certamente dietro questi incredibili (co) protagonisti.

L’infortunio attuale lo ha ulteriormente messo in difficoltà sulla terra rossa: Roma e Parigi ci diranno qualcosa in più ma il vero banco di prova per il britannico sarà Wimbledon, torneo dove confermarsi campione e dove, purtroppo per lui ma per fortuna per i tifosi del bel tennis, dovrà vedersela fra gli altri con un certo Roger Federer…

Alessandro Orecchio