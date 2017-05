Roger Federer e prenotare i campi in Svizzera: “Mi mantiene coi piedi per terra, pago pure per prenotare il campo…”

Roger Federer si sta preparando per il Roland Garros e ad un’intervista al Telegraph ha raccontato diverse cose.

“Quando sono in Svizzera devo prenotare il campo. Facciamo che lo prenoti dalle 4 alle 6 di pomeriggio, devi andare e aspettare di fronte a una porta fino alle 3:59. Poi lentamente la apri, vedi che se ne stanno andando ed entri. E dicono: ‘Oh! Posso fare una foto?’ Non c’è problema. Se ne vanno e giochi fin quando non vengono gli altri. Mi piace questa cosa. Mi mantiene coi piedi per terra, pago pure per prenotare il campo…”.

La finale di Wimbledon 2008 persa con Nadal e la rinascita: “È stata una grande macchia nella mia carriera. Nel 2008 sentivo di aver fatto un passo indietro. Il bello è arrivato nel 2009, quando finalmente ho vinto il Roland Garros, Mirka era incinta, le bambine sono nate, ho vinto Wimbledon e ho battuto il record di Slam. Fu un’estate da sogno. Cercavamo di tenere nascosta la sua gravidanza, ed è stato divertente perché non volevamo che le persone lo sapessero e alla fine ce l’abbiamo fatta a tenerlo segreto.”

La vittoria all’Australian Open 2017: “Questa vittoria è arrivata dal nulla. Sono al 100% onesto nel dire che nemmeno per un secondo ho pensato di poter vincere per davvero. Severin Luthi mi aveva detto a dicembre: ‘Te lo dico, se giochi come stai facendo potresti vincere’. E io senza prenderla troppo sul serio ho risposto: ‘Sì lo penso anch’io’. Ma vincevo così tanti set di allenamento e giocavo così bene che pensavo ‘mah, non si sa mai, vediamo”.

Il futuro: “Bisogna essere affamati. Se perdo al secondo turno ogni settimana, va bene che mi rende felice essere a posto fisicamente, ma non mi rende particolarmente contento come tennista. Uno che ha avuto così tanto successo come me non può essere entusiasta dall’idea di raggiungere il secondo turno. Allo stesso tempo ciò non significa che devo finire da numero uno o realizzare alcune cose. Alcune persone penseranno sempre che ci sia un momento perfetto per ritirarsi, ma diamo tempo al tempo. Spero solo che mi ritirerò quando lo deciderò io”.