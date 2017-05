Challenger Roma Garden: I risultati completi della prima giornata di qualificazioni. Ritorna alla vittoria Cipolla. Out Marcora

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – 2° Turno Quali

Tomislav Brkic (BIH) vs (7)Alex De Minaur (AUS)

(2)Daniel Masur (GER) vs Marvin Netuschil (GER)

Kamil Majchrzak (POL) vs (8)Yannick Maden (GER)

(3)Miljan Zekic (SRB) vs Reda El Amrani (MAR)

Sebastian Ofner (AUT) vs (5)Di Wu (CHN)

(4)Yannik Reuter (BEL) vs (WC)Flavio Cipolla (ITA)

Pere Riba (ESP) vs (6)Oscar Otte (GER)

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – 1° Turno Quali

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marvin Netuschil vs [WC] Gianmarco De santis



CH Rome Marvin Netuschil Marvin Netuschil 6 6 Gianmarco De santis Gianmarco De santis 0 0 Vincitore: M. NETUSCHIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Netuschil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 G. De santis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 M. Netuschil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 G. De santis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Netuschil 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. De santis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Netuschil 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 G. De santis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 M. Netuschil 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. De santis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Netuschil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. De santis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Reda El Amrani vs Matthias Bachinger



CH Rome Reda El Amrani Reda El Amrani 3 6 6 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 3 4 Vincitore: R. EL AMRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. El Amrani 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 R. El Amrani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. El Amrani 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. El Amrani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Bachinger 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. El Amrani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 M. Bachinger 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-30 4-1 → 4-2 R. El Amrani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Bachinger 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. El Amrani 0-15 15-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Bachinger 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. El Amrani 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bachinger 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 R. El Amrani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. El Amrani 15-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 R. El Amrani 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-3 → 0-4 M. Bachinger 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. El Amrani 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Bachinger 40-30 0-0 → 0-1

3. Roberto Marcora vs Tomislav Brkic (non prima ore: 15:00)



CH Rome Roberto Marcora Roberto Marcora 6 1 Tomislav Brkic Tomislav Brkic 7 6 Vincitore: T. BRKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Brkic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 R. Marcora 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Brkic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 df 6-7* 6-6 → 6-7 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Marcora 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Brkic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Marcora 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Brkic 0-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Alessandro Oneili vs [WC] Flavio Cipolla (non prima ore: 17:00)



CH Rome Alessandro Oneili Alessandro Oneili 0 2 Flavio Cipolla Flavio Cipolla 6 6 Vincitore: F. CIPOLLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Oneili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Oneili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Oneili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Oneili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 A. Oneili 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Oneili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Cipolla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Oneili 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomasz Bednarek vs Kamil Majchrzak



CH Rome Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek 3 2 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 6 Vincitore: K. MAJCHRZAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Bednarek 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Bednarek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Bednarek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Bednarek 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 3-6 T. Bednarek 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Bednarek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Bednarek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Bednarek 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Antonio Massara vs [8] Yannick Maden



CH Rome Antonio Massara Antonio Massara 1 2 Yannick Maden [8] Yannick Maden [8] 6 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Massara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-4 → 1-5 A. Massara 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Massara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Massara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Maden 15-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Massara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Massara 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Massara 15-0 15-15 df 15-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [7] Alex de Minaur b. [WC] Andrea Del Federico 62 61

4. Pere Riba vs Andreas Mies



CH Rome Pere Riba Pere Riba 6 6 Andreas Mies Andreas Mies 4 4 Vincitore: P. RIBA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Riba 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mies 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Riba 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 P. Riba 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Mies 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Riba 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Riba 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Mies 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Riba 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 P. Riba 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Mies 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 P. Riba 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 P. Riba 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Riba 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maciej Rajski vs Bernabe Zapata Miralles



CH Rome Maciej Rajski Maciej Rajski 5 6 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 7 2 3 Vincitore: M. RAJSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Rajski 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Rajski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Rajski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Rajski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Rajski 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Rajski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Rajski 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Rajski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 ace 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Rajski 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Rajski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Zapata Miralles 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 M. Rajski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Rajski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Rajski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Rajski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Sebastian Ofner vs Alessandro Luisi



CH Rome Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 7 Alessandro Luisi Alessandro Luisi 1 5 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 6-5 → 7-5 A. Luisi 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Luisi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Luisi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Luisi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Luisi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Luisi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 A. Luisi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 S. Ofner 15-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Luisi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Ofner 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Luisi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Niels Desein vs [6] Oscar Otte