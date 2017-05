Ultimo turno gironi qualificazione Bnp Paribas World Team Cup wheelchair tennis Alghero 2017

Ultima giornata dei gironi di qualificazione per la Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis 2017 sui tredici campi del Tc Alghero e dell’Hotel Baia di Conte.

Si chiude con una sconfitta per 3-0 contro la Cina, l’avventura dell’Italia nella categoria maschile della Bnp Paribas World Team Cup wheelchair tennis, che da oggi entra nel vivo con le semifinali in programma sui campi del Tc Alghero, dalle 9.30. Ivan Tratter ha lottato, ma ha finito per perdere per 6-4, 2-6, 6-4 contro Jinhui Ding. Sfida più rapida per Silviu Culea, regolato 6-1, 6-3 da Shunjiang Dong. Nel doppio, Culea e Antonio Cippo sono stati superati 6-3, 6-1 da Dong e Xiaomin Feng.

Stesso destino per gli azzurri nella categoria Quad, sconfitti per 3-0 dagli Stati Uniti. Alfredo Di Cosmo ha ceduto 6-1, 6-0 contro Bryan Barten e Alberto Corradi 6-0, 6-1 contro David Wagner. In doppio, Wagner e Nicholas Taylor hanno superato 6-0, 6-2 Di Cosmo e Marco Innocenti.

UOMINI

Girone 1:

Classifica finale: Francia (q) 3; Brasile 2; Australia 1; Svezia 0.

Girone 2:

Giovedì: Gran Bretagna-Austria 3-0, Italia-Cina 0-3.

Classifica finale: Gran Bretagna (q) 3; Austria 2; Cina 1; Italia 0.

Girone 3:

Giovedì, in corso di svolgimento: Giappone-Thailandia 0-3, Polonia-Corea del Sud 2-0.

Classifica finale: Polonia (q) 3; Thailandia 2; Corea del Sud 1; Giappone 0.

Girone 4:

Classifica finale: Belgio(q), Argentina e Spagna 2; Olanda 0.

Semifinali: Francia-Belgio e Gran Bretagna-Polonia.

DONNE

Girone 1:

Mercoledì: Olanda-Thailandia 3-0.

Classifica finale: Olanda (q) 2; Thailandia 1; Russia 0.

Girone 2: Classifica finale: Cina(q) 2; Giappone 1; Kenya 0.

Girone 3: Classifica finale: Stati Uniti (q) 2; Francia 1; Italia 0.

Girone 4: Classifica finale: Svizzera (q) 2; Brasile 1; Cile 0.

Semifinali: Olanda-Svizzera e Cina-Stati Uniti.

QUAD

Girone 1:

Giovedì: Stati Uniti-Italia 3-0, Olanda-Israele 1-2.

Classifica finale: Israele (q) 3; Stati Uniti (q) 2; Olanda 1; Italia 0.

Girone 2:

Giovedì, in corso di svolgimento: Gran Bretagna-Giappone 2-1, Corea del Sud-Canada 0-2.

Classifica: Gran Bretagna (q) 3; Giappone (q) 2; Canada 1; Corea del Sud 0.

Semifinali: Israele-Giappone e Stati Uniti-Gran Bretagna.

JUNIOR

Girone 1:

Giovedì: Brasile-Russia 2-1, Turchia-Gran Bretagna 2-1.

Classifica finale: Brasile (q) 3; Russia (q) 2; Turchia 1; Gran Bretagna 0.

Girone 2:

Classifica finale: Canada (q) 3; Stati Uniti (q) 2; Olanda 1; Cile 0.

Semifinali: Brasile-Stati Uniti e Russia-Canada.