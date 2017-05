Terza giornata Bnp Paribas World Team Cup Whhelchair Tennis Alghero 2017

Prosegue la Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis 2017 sui tredici campi del Tc Alghero e dell’Hotel Baia di Conte. In una giornata estiva, sono arrivati i primi verdetti.

Nel girone 2 maschile, seconda sconfitta per 3-0 per l’Italia, stavolta per mano della Gran Bretagna, una delle compagini accreditate per la vittoria finale. Ivan Tratter ha sfiorato il colpaccio, ma ha finito per cedere 6-7(3), 6-3, 6-4 contro Dermot Bailey. Niente da fare per Silviu Culea, sconfitto 6-0, 6-2 da Gordon Reid, numero 2 del mondo e campione paralimpico. Tutto facile per i britannici Reid e Alfie Hewett, che in doppio hanno regolato 6-1, 6-0 Culea e Antonio Cippo. Domani, alle ore 9.30, ultima sfida del girone per gli italiani, che affronteranno la Cina.

Nel girone 1 Quad, gli azzurri hanno ceduto per 3-0 all’Israele. Alfredo Di Cosmo non è riuscito a contrastare Noam Gershony, vincente con un doppio 6-1. Lotta, soprattutto nel secondo set, tra Alberto Corradi e Shraga Weinberg, con l’israeliano che l’ha spuntata per 6-3, 7-6(1). In doppio, Gershony e Weinberg si sono imposti per 6-2, 7-5 su Di Cosmo e Marco Innocenti.

UOMINI

Girone 1:

non prima delle ore 14: Francia-Brasile 3-0, Australia-Svezia 2-1.

Classifica finale: Francia (q) 6; Brasile 4; Australia 2; Svezia 0.

Girone 2:

Mercoledì: Austria-Cina 2-1, Gran Bretagna-Italia 3-0.

Giovedì, ore 9.30: Gran Bretagna-Austria, Italia-Cina.

Classifica: Austria e Gran Bretagna 4; Cina e Italia 0.

Girone 3:

Mercoledì: Giappone-Polonia 1-2, Corea del Sud-Thailandia 1-2.

Giovedì, ore 9.30: Giappone-Thailandia e Polonia-Corea del Sud.

Classifica: Polonia 4; Corea del Sud e Thailandia 2; Giappone 0.

Girone 4:

In corso di svolgimento: Argentina-Spagna e Belgio-Olanda.

Classifica finale: Spagna 4; Belgio e Argentina 2; Olanda 0.

DONNE

Girone 1:

Mercoledì: Olanda-Thailandia 3-0.

Classifica finale: Olanda (q) 4; Thailandia 2; Russia 0.

Girone 2:

non prima delle ore 14: Giappone-Cina.

Classifica finale: Cina e Giappone 2; Kenya 0.

Girone 3:

Mercoledì: Francia-Stati Uniti 1-2.

Classifica finale: Stati Uniti (q) 4; Francia 2; Italia 0.

Girone 4:

Mercoledì: Brasile-Svizzera 1-2.

Classifica finale: Svizzera (q) 4; Brasile 2; Cile 0.

QUAD

Girone 1:

Mercoledì: Italia-Israele 0-3, Stati Uniti-Olanda 3-0.

Giovedì, ore 9.30: Stati Uniti-Italia, Olanda-Israele.

Classifica: Israele 4: Olanda e Stati Uniti 2; Italia 0.

Girone 2:

Mercoledì: Giappone-Canada 3-0, Gran Bretagna-Corea del Sud 3-0.

Giovedì, ore 9.30: Gran Bretagna-Giappone, Corea del Sud-Canada.

Classifica: Gran Bretagna e Giappone 4; Corea del Sud e Canada 0.

JUNIOR

Girone 1:

Mercoledì: Brasile-Turchia 3-0 Gran Bretagna-Russia 1-2.

Giovedì, ore 9.30: Brasile-Russia e Turchia-Gran Bretagna.

Classifica: Russia e Brasile 4; Gran Bretagna e Turchia 0.

Girone 2:

Mercoledì: Cile-Olanda 1-2 e Stati Uniti-Canada 1-2.

Classifica finale: Canada (q) 6; Stati Uniti (q) 4; Olanda 2; Cile 0.

I gironi Uomini e Junior si giocano sui campi del Tc Alghero, mentre quelli Donne e Quad all’Hotel Baia di Conte.