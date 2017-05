Laura Siegemund, la tedesca Calzelunghe

Il tennis è uno sport affascinante, bellissimo nelle sue varie sfaccettature, un gioco in cui la forza fisica e i colpi non sempre sono sufficienti a farti vincere un incontro: la componente mentale è infatti una variabile determinante, il rovescio della medaglia su cui poggiare semmai tutta la propria classe. Senza testa non si va da nessuna parte, si può essere dotati del talento più cristallino ma se ti manca la forza mentale e nei momenti in cui chiudere un match ti fai prendere dal classico braccino o vivi veri e propri passaggi a vuoto senza fine…beh, non riuscirai a vincere molte partite.

Per questo non sorprende come esistano giocatori capaci di esaltarsi soprattutto in alcuni determinati tornei, luoghi in cui si sentono invincibili e sono capaci di sovvertire qualsiasi pronostico e ritrovare il tennis che durante l’anno, per troppo tempo, sembravano aver smarrito: è il caso ad esempio della tedesca Laura Siegemund, tennista 29enne che sulla terra rossa e casalinga di Stoccarda si trasforma. Quest’anno la tedesca era attesa al varco dopo un buon 2016 e proprio la componente psicologica…le ha giocato un brutto colpo. Sembrava una giocatrice smarrita, con uscite al primo turno in serie: Brisbane, Sydney, Melbourne, Doha, Indian Wells e Miami l’hanno vista infatti uscire sempre all’esordio. Ma Laura non ha mollato e con il suo look alla Pippi Calzelunghe e i calzettoni d’ordinanza (in molti la chiamano la Mattek Sands d’Europa) si è saputa riprendere: a Charleston è arrivata una buona semifinale in cui ha ceduto solo alla Kasatkina per poi ritornare sul luogo del “delitto”, forse il suo torneo preferito, sulla terra di Stoccarda. Se nel 2016, anno in cui ha vinto il suo primo titolo WTA in singolare a Bastaad, si era fermata in finale contro la Kerber, quest’anno ha messo in riga avversarie toste e difficili, partendo spesso da sfavorita alla vigilia. Non tanto Shuai Zhang all’esordio ma Kuznetsova, Karolina Pliskova, Simona Halep, Kiki Mladenovic in finale sono tutte giocatrici di assoluto rispetto e che sulla carta avrebbero dovuto spuntarla contro la tedesca.

L’augurio è che la Siegemund possa giocare bene per più tempo e non solo nel giardino rosso di casa, perché il suo tennis è assolutamente completo, vario e anche divertente: non va dimenticato che la top30 tedesca è un’ottima doppista, vantando 3 successi nella specialità e anche un titolo Slam conquistato con il croato Pavic all’ultima edizione degli Us Open nel doppio misto. Il prosieguo della stagione sul rosso, superficie a lei congeniale, sarà decisivo in termini di classifica e vedremo se la Siegemund ci sorprenderà ancora. Resta da chiedersi…lo farà in positivo o in negativo?

Alessandro Orecchio