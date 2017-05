Seppi sconfitto a Monaco di Baviera. Passa Zeballos in tre set

Sconfitta in tre set per Andreas Seppi al primo turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (€ 482.060, terra).

L’altoatesino è stato superato dall’argentino Horacio Zeballos, 32 anni, Nr. 63 Atp, con il punteggio di 7-5 2-6 5-7 in due ore e undici minuti di gioco.

Peccato! Il match è stato equilibrato, con Seppi sugli scudi sul finire di primo parziale. La differenza ha finito per farla la maggior confidenza con la terra dell’argentino, bravo a piazzare la zampata vincente a pochi centimetri dal traguardo.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza equilibrata dei due giocatori, con l’argentino che si fa preferire mentre Seppi sembra un pò contratto.

Il primo squillo è argentino, con Zeballos che brekka agevolmente al quinto gioco e si porta a condurre 4-2 dopo aver annullato la palla del controbreak ad Andreas.

Il gioco successivo è ancora sudamericano e conferma la supremazia di Zeballos: secondo break e 5-2 per l’argentino in 27 minuti di gioco.

Il set sembra essere ormai deciso ma Seppi opera una straordinaria rimonta. L’italiano recupera un break a 15 nell’ottavo game e si ripete a zero nel decimo gioco.

L’onda azzurra non è ancora finita: Seppi spinge mentre l’argentino fatica a ritrovare la continuità di gioco dei primi games.

Zeballos annulla un set point sul proprio servizio nel dodicesimo gioco ma nulla può sulla seconda chance per Seppi.

E’ 7-5 Andreas in 49 minuti di gioco.

Secondo set: parziale a senso unico.

Seppi dimentica la prima di servizio nel primo gioco e ne paga subito le conseguenze: break a zero per Zeballos che scappa.

Anche in questo set l’argentino parte meglio, inducendo spesso Andreas all’errore ed anche in questo set Zeballos si porta avanti di due break.

Succede nel quinto gioco, quando il recente semifinalista di Barcellona brekka nuovamente l’azzurro.

A differenza del parziale precedente, questa volta all’italiano non riesce la rimonta, anzi, l’argentino non ha alcun problema a chiudere la pratica in tempi veloci.

Turno di servizio tenuto a zero da Zeballos e 6-2 in suo favore in sola mezz’ora di gioco.

Terzo set: equilibrio che dura sino al sesto gioco, poi i due contendenti iniziano a scaldarsi.

Dapprima passa Seppi, sfruttando la seconda palla break a disposizione. La prima viene annullata da Zeballos grazie a un attacco a campo aperto di diritto, sulla seconda l’argentino va fuori giri col rovescio ed è 4-2 per l’azzurro in 30 minuti di gioco.

Neanche il tempo di esultare che Seppi gioca il peggior game dell’incontro, falcidiato di gratuiti. Il risultato è l’immediato controbreak per Zeballos che rimette in piedi il set.

L’argentino sembra star meglio fisicamente: limita gli errori e tiene i servizi più facilmente. La conseguenza è il break all’undicesimo game, break conquistato dopo un errore di diritto dell’italiano.

Al servizio Zeballos non trema, spinge da fondo e chiude bene con una facile volee di rovescio.

E’ 7-5 per l’argentino in 52 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Munich Horacio Zeballos Horacio Zeballos 5 6 7 Andreas Seppi Andreas Seppi 7 2 5 Vincitore: H. ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 H. Zeballos 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Zeballos 15-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Seppi 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 H. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-1 → 4-1 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Zeballos 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

H. Zeballos – A. Seppi

02:09:46

6 Aces 6

1 Double Faults 3

66% 1st Serve % 52%

44/62 (71%) 1st Serve Points Won 33/43 (77%)

15/32 (47%) 2nd Serve Points Won 15/40 (38%)

3/7 (43%) Break Points Saved 3/9 (33%)

16 Service Games Played 16

10/43 (23%) 1st Return Points Won 18/62 (29%)

25/40 (63%) 2nd Return Points Won 17/32 (53%)

6/9 (67%) Break Points Won 4/7 (57%)

16 Return Games Played 16

59/94 (63%) Total Service Points Won 48/83 (58%)

35/83 (42%) Total Return Points Won 35/94 (37%)

94/177 (53%) Total Points Won 83/177 (47%)

63 Ranking 72

32 Age 33

Mar del Plata, Argentina Birthplace Bolzano, Italy

Buenos Aires, Argentina Residence Caldaro, Italy

6’2″ (187 cm) Height 6’3″ (190 cm)

183 lbs (83 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2002

9/11 Year to Date Win/Loss 7/7

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 3

$3,062,211 Career Prize Money $8,394,250

Davide Sala