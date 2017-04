WTA Praga: Qualificazioni. Bellissima rimonta di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini conquista il secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA International di Praga.

La 21enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 189 del ranking mondiale, ha battuto al primo turno per 76(3) 36 64, in poco più di due ore di partita, la russa Veronika Kudermetova, numero 193 Wta.

Domani dovrà vedersela con la tedesca Mona Barthel, numero 81 del ranking mondiale e terza testa di serie delle quali.

Da segnalare che Jasmine nel terzo e decisivo set è stata sotto per 1 a 4, con doppio break e due palle per il 5 a 1 in favore della Kudermentova che era alla battuta.

Da quel momento l’azzurra ha messo a segno una splendida rimonta vincendo l’incontro per 6 a 4.

Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova



WTA Prague Jasmine Paolini Jasmine Paolini 7 3 6 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 6 6 4 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Paolini 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Paolini 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 5-5 → 6-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

0 Aces 62 Double Faults 367% 1st Serve % 65%42/66 (64%) 1st Serve Points Won 45/66 (68%)16/32 (50%) 2nd Serve Points Won 19/36 (53%)7/11 (64%) Break Points Saved 5/9 (56%)15 Service Games Played 1621/66 (32%) 1st Return Points Won 24/66 (36%)17/36 (47%) 2nd Return Points Won 16/32 (50%)4/9 (44%) Break Points Won 4/11 (36%)16 Return Games Played 1558/98 (59%) Total Service Points Won 64/102 (63%)38/102 (37%) Total Return Points Won 40/98 (41%)96/200 (48%) Total Points Won 104/200 (52%)

189 Ranking 193

21 Age 20

N/A Birthplace N/A

N/A Residence N/A

N/A Height N/A

N/A Weight N/A

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

7/9 Year to Date Win/Loss 5/7

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$55,848 Career Prize Money $99,615

WTA Prague International | Terra | $250.000 – 1° Turno Quali

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Donna Vekic vs Victoria Kamenskaya



WTA Prague Donna Vekic [4] Donna Vekic [4] 6 7 Victoria Kamenskaya Victoria Kamenskaya 2 5 Vincitore: D. VEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 V. Kamenskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 V. Kamenskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 V. Kamenskaya 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Kamenskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Kamenskaya 0-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Kamenskaya 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Kamenskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Kamenskaya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Kamenskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Kamenskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Tereza Smitkova vs [WC] Heather Watson



WTA Prague Tereza Smitkova Tereza Smitkova 7 1 7 Heather Watson Heather Watson 6 6 5 Vincitore: T. SMITKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Smitkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Smitkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Smitkova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Watson 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Smitkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 H. Watson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Smitkova 15-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Smitkova 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Smitkova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Smitkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Smitkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Smitkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-3 → 3-4 T. Smitkova 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 H. Watson 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Smitkova 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Isabella Shinikova vs [8] Denisa Allertova



WTA Prague Isabella Shinikova Isabella Shinikova 4 1 Denisa Allertova [8] Denisa Allertova [8] 6 6 Vincitore: D. ALLERTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Shinikova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 1-5 → 1-6 D. Allertova 0-15 30-15 1-4 → 1-5 I. Shinikova 0-30 15-30 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Allertova 30-0 1-2 → 1-3 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Allertova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Allertova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 I. Shinikova 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Allertova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 I. Shinikova 15-0 30-15 ace 1-5 → 2-5 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 I. Shinikova 0-15 df 0-30 0-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Allertova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Risa Ozaki vs Lucie Hradecka



WTA Prague Risa Ozaki [1] Risa Ozaki [1] 4 7 2 Lucie Hradecka Lucie Hradecka 6 5 6 Vincitore: L. HRADECKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Hradecka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Hradecka 15-0 15-15 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Hradecka 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Hradecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hradecka 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Ozaki 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Beatriz Haddad Maia vs [5] Ekaterina Alexandrova



WTA Prague Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 6 7 Ekaterina Alexandrova [5] Ekaterina Alexandrova [5] 3 5 Vincitore: B. HADDAD MAIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df df A-40 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Haddad Maia 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 0-40 15-40 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Anastasia Zarycka vs [WC] Monika Kilnarova



WTA Prague Anastasia Zarycka Anastasia Zarycka 3 6 6 Monika Kilnarova Monika Kilnarova 6 1 4 Vincitore: A. ZARYCKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Zarycka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 M. Kilnarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zarycka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Kilnarova 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zarycka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Kilnarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Zarycka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Kilnarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Zarycka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kilnarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Zarycka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Kilnarova 0-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Zarycka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 M. Kilnarova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Zarycka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Kilnarova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Zarycka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kilnarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 A. Zarycka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Kilnarova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 A. Zarycka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Kilnarova 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Zarycka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Kilnarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Zarycka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kilnarova 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Virginie Razzano vs [WC] Karolina Berankova



WTA Prague Virginie Razzano Virginie Razzano 7 3 3 Karolina Berankova Karolina Berankova 5 6 6 Vincitore: K. BERANKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Berankova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Razzano 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Berankova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 V. Razzano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Berankova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 V. Razzano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Berankova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Berankova 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Razzano 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 K. Berankova 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Berankova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Berankova 0-30 0-40 0-3 → 1-3 K. Berankova 15-0 30-0 ace 0-2 → 0-3 K. Berankova 0-30 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Berankova 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Razzano 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Berankova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 V. Razzano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 K. Berankova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 V. Razzano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 K. Berankova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Razzano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Berankova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 V. Razzano 0-15 df 15-15 30-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 K. Berankova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Razzano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Berankova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. Tereza Martincova vs [6] Aliaksandra Sasnovich



WTA Prague Tereza Martincova Tereza Martincova 6 6 Aliaksandra Sasnovich [6] Aliaksandra Sasnovich [6] 3 1 Vincitore: T. MARTINCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kai-Chen Chang vs Antonia Lottner



WTA Prague Kai-Chen Chang Kai-Chen Chang 3 6 Antonia Lottner Antonia Lottner 6 7 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Chang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Chang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 K. Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Lottner 15-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Chang 0-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 K. Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-5 → 1-5 A. Lottner 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 K. Chang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Chang 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Mona Barthel vs Sachia Vickery



WTA Prague Mona Barthel [3] Mona Barthel [3] 6 6 Sachia Vickery Sachia Vickery 3 2 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 S. Vickery 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Vickery 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Barthel 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Asia Muhammad vs Rebecca Sramkova



WTA Prague Asia Muhammad Asia Muhammad 0 3 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 6 Vincitore: R. SRAMKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Muhammad 0-15 0-30 15-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Muhammad 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Sramkova 15-0 30-0 1-3 → 1-4 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 R. Sramkova 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Sramkova 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Sramkova 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [2] Natalia Vikhlyantseva vs Kateryna Kozlova



WTA Prague Natalia Vikhlyantseva [2] Natalia Vikhlyantseva [2] 6 6 Katarzyna Piter Katarzyna Piter 1 0 Vincitore: N. VIKHLYANTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Vikhlyantseva 15-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 K. Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 N. Vikhlyantseva 15-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Piter 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-30 ace 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Piter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Piter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 30-0 0-0 → 1-0

Court A – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Anastasiya Komardina vs Anna Kalinskaya



WTA Prague Anastasiya Komardina Anastasiya Komardina 5 6 4 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 7 4 6 Vincitore: A. KALINSKAYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Komardina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Komardina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Komardina 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Komardina 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df df 4-1 → 4-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Komardina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Komardina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Komardina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 df 30-40 3-5 → 4-5 A. Komardina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 3-4 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-3 → 2-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Komardina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Komardina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Viktoria Kuzmova vs [7] Mariana Duque-Mariño



WTA Prague Viktoria Kuzmova Viktoria Kuzmova 7 4 4 Mariana Duque-Mariño [7] Mariana Duque-Mariño [7] 5 6 6 Vincitore: M. DUQUE-MARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 V. Kuzmova 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Duque-Mariño 15-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Duque-Mariño 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Kuzmova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 30-30 df 2-2 → 3-2 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Duque-Mariño 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kuzmova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 M. Duque-Mariño 40-A 2-0 → 3-0

4. Tamara Korpatsch vs Ana Bogdan