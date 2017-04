ATP Estoril: Il Tabellone di Quali. Sfida italiana tra Caruso e Gaio.

ATP Estoril 250 | Terra | e482.060

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Joao Monteiro vs [8] Elias Ymer

2. Joao Domingues vs [7] Ernests Gulbis

3. [3] Inigo Cervantes vs [WC] Goncalo Oliveira (non prima ore: 16:30)

COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ernesto Escobedo vs Nicolas Jarry

2. Enrique Lopez-Perez vs [5] Bjorn Fratangelo

3. [2] Andrey Rublev vs Sam Groth

COURT 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Kenny De Schepper vs Tristan Lamasine

2. Salvatore Caruso vs [6] Federico Gaio