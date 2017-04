Challenger Francavilla: I risultati completi del secondo turno di qualificazione. Omar Giacalone al turno finale

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – Turno Decisivo Quali

(1)Miljan Zekic (SRB) vs (7)Tallon Griekspoor (NED)

(2)Petr Michnev (CZE) vs Omar Giacalone (ITA)

(3)Filip Krajinovic (SRB) vs (8)Adrian Ungur (ROU)

(4)Yannick Hanfmann (GER) vs (5)Sebastian Ofner (AUT)

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – 2° Turno Quali

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Filip Krajinovic vs Gianluca Mager



CH Francavilla Filip Krajinovic [3] Filip Krajinovic [3] 6 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 0 4 Vincitore: F. KRAJINOVIC

2. [1] Miljan Zekic vs Adelchi Virgili



CH Francavilla Miljan Zekic [1] Miljan Zekic [1] 6 7 Adelchi Virgili Adelchi Virgili 1 5 Vincitore: M. ZEKIC

3. [4] Yannick Hanfmann vs Evgeny Karlovskiy



CH Francavilla Yannick Hanfmann [4] Yannick Hanfmann [4] 7 6 Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 5 3 Vincitore: Y. HANFMANN

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daniele Spinnato vs [7] Tallon Griekspoor



CH Francavilla Daniele Spinnato Daniele Spinnato 3 3 Tallon Griekspoor [7] Tallon Griekspoor [7] 6 6 Vincitore: T. GRIEKSPOOR

2. [2] Petr Michnev vs [WC] Giuseppe Tresca



CH Francavilla Petr Michnev [2] Petr Michnev [2] 6 7 Giuseppe Tresca Giuseppe Tresca 3 5 Vincitore: P. MICHNEV

3. Carlos Taberner vs [5] Sebastian Ofner



CH Francavilla Carlos Taberner Carlos Taberner 1 2 Sebastian Ofner [5] Sebastian Ofner [5] 6 6 Vincitore: S. OFNER

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Omar Giacalone vs [6] Aslan Karatsev



CH Francavilla Omar Giacalone Omar Giacalone 4 6 6 Aslan Karatsev [6] Aslan Karatsev [6] 6 4 3 Vincitore: O. GIACALONE

2. Artem Smirnov vs [8] Adrian Ungur