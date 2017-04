Stan Wawrinka su Roger Federer: “Credo che Roger sia sempre stato diverso da qualsiasi altro giocatore, è unico ed il migliore della storia”

In conferenza stampa a Monte-Carlo, Stan Wawrinka ha speso ottime parole per il suo connazionale Roger Federer: “Credo che Roger sia sempre stato diverso da qualsiasi altro giocatore, è unico ed il migliore della storia. Ha una mentalità unica: si è sempre gestito nella maniera giusta ed anche a 25 anni si prendeva sei settimane di riposo per preparare i tornei importanti. Negli ultimi dieci anni, ha sempre giocato pocho tornei, cercando di stare con la famiglia e riposarsi per diverso tempo”.

Lorenzo Carini