Da Monte Carlo: Paolo Lorenzi “L’obiettivo è migliorare il best ranking, quindi ora sono 37 e devo andare sotto i 35”

Paolo Lorenzi: “Pouille ha giocato davvero bene, mi ha dato pochissime chance. C’è qualche punto che avrei potuto sicuramente giocare meglio. Lui giocava molto veloce, mi dava poco tempo per ragionare, per cercare una soluzione. Sul 4-3 in mio favore nel secondo e 15-30 lui ha giocato un passante bellissimo, poi magari sul 30-30 potevo evitare di sbagliare la risposta sulla seconda, questi sono errori che non devo fare.

Diciamo che potevo portarla al terzo set questa partita. L’errore fatto oggi è essere partito troppo piano, ho cercato di tenere il ritmo basso e non è stata una scelta azzeccata. Dal secondo set ho giocato bene, ma per essere al suo livello mi manca qualcosa.”

“L’obiettivo è migliorare il best ranking, quindi ora sono 37 e devo andare sotto i 35.

Ho avuto il solito problema al polpaccio la scorsa settimana a Marrakech dove il fisioterapista non voleva farmi giocare prima dei quarti di finale, ma ora sto decisamente meglio.”