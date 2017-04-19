Il programma completo Challenger, Copertina

Challenger Qingdao: Il programma di Giovedì 20 Aprile

19/04/2017 11:15 Nessun commento
Gianluigi Quinzi classe 1996
Gianluigi Quinzi classe 1996

COURT 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [6] Mathias Bourgue FRA vs [Q] Felix Auger-Aliassime CAN
2. Ilya Ivashka BLR vs [2] Janko Tipsarevic SRB
3. [PR] Gero Kretschmer GER / Alexander Satschko GER vs [WC] Yan Bai CHN / Di Wu CHN OR [WC] Yecong He CHN / Zhizhen Zhang CHN

COURT 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Kimmer Coppejans BEL vs Gianluigi Quinzi ITA
2. [7] Andrej Martin SVK vs Thomas Fabbiano ITA
3. Aleksandr Nedovyesov KAZ / Hsien-Yin Peng TPE vs [3] Jordan Thompson AUS / Andrew Whittington AUS

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