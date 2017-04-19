Challenger Qingdao: Il programma di Giovedì 20 Aprile
COURT 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [6] Mathias Bourgue vs [Q] Felix Auger-Aliassime
2. Ilya Ivashka vs [2] Janko Tipsarevic
3. [PR] Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs [WC] Yan Bai / Di Wu OR [WC] Yecong He / Zhizhen Zhang
COURT 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Kimmer Coppejans vs Gianluigi Quinzi
2. [7] Andrej Martin vs Thomas Fabbiano
3. Aleksandr Nedovyesov / Hsien-Yin Peng vs [3] Jordan Thompson / Andrew Whittington
TAG: Challenger Qingdao, Challenger Qingdao 2017
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