Maria Sharapova si sfoga: “Se i giocatori continuano, nonostante dopo aver preso conoscenza della sentenza del CAS a parlare male di me, allora non sono proprio corretti”

Maria Sharapova si appresta a fare il suo ritorno alle competizioni (nel torneo di Stoccarda a partire dal 24 aprile), dopo essere stato sospesa quindici mesi per essere risultata positiva al meldonium.

Criticata da molti giocatori / giocatrici, la russa, che compirà 30 anni mercoledì prossimo ha parlato della sua vicenda.

“Ho scontato la mia squalifica, quindi perché ancora ci sono delle polemiche? Ci sono delle ragioni per continuare a punirmi? Non credo proprio.

Quando il mio caso non era chiaro ed era ancora tutto da chiarire, ognuno aveva il diritto di giudicarmi.

Ma ora che sono andata attraverso la Corte di arbitrato per lo sport, che è un organo neutrale (che le ha ridotto la pena da 24 a 15 mesi e ha senteziato che non aveva intenzione di barare), allora ora dico stop, basta.

Se i giocatori continuano, nonostante dopo aver preso conoscenza della sentenza del CAS a parlare male di me, allora non sono proprio corretti”.

La Sharapova ha criticato anche la Federazione Internazionale (ITF) per non averla sufficientemente messa in guardia del cambiamento del Meldonium, entrato tra i farmaci proibiti dal gennaio 2016.

La russa assicura, che l’ITF era consapevole della sua assunzione del Meldonium, iniziata nel 2004, dopo aver vinto Wimbledon.

Sharapova, che non ha classifica WTA, è stato invitata a Stoccarda, Madrid e Roma, e vuole essere presente anche al Roland Garros se riceverà un invito.