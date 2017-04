ATP Marrakech: Paolo Lorenzi al secondo turno. Ora sfiderà Gianluigi Quinzi

Paolo Lorenzi accede al secondo turno nel torneo ATP 250 di Marrakech (e482.060, terra).

Il tennista toscano ha sconfitto all’esordio lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez, classe 1983 e n.94 ATP, con il punteggio di 76 (4) 75 dopo 2 ore e 5 minuti di partita.

Domani al secondo turno sfiderà Gianluigi Quinzi in un derby tutto italiano.

Primo set: Sull’1 pari lo spagnolo annullava due palle break a Lorenzi e poi nessuno dei due giocatori concedeva break point sui propri turni di battuta.

Si andava al tiebreak e qui Paolino piazzava il minibreak decisivo sul 4 a 3, dopo essere stato avanti per 3 a 1, chiudendo la frazione per 7 punti a 4, alla prima palla set a disposizione.

Secondo set: Lorenzi sotto per 1 a 5, 15-30 ed era alla battuta, metteva a segno una grandissima rimonta, annullando anche una palla set sul 2 a 5 e piazzando un parziale di sei game consecutivi (mettendo a segno il break decisivo sul 6 a 5, a 0), conquistando in questo modo la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Marrakech Paolo Lorenzi [5] Paolo Lorenzi [5] 7 7 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 6 5 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – G. Garcia-Lopez

02:04:05

2 Aces 0

1 Double Faults 5

58% 1st Serve % 55%

28/39 (72%) 1st Serve Points Won 30/45 (67%)

18/28 (64%) 2nd Serve Points Won 17/37 (46%)

1/3 (33%) Break Points Saved 4/7 (57%)

12 Service Games Played 12

15/45 (33%) 1st Return Points Won 11/39 (28%)

20/37 (54%) 2nd Return Points Won 10/28 (36%)

3/7 (43%) Break Points Won 2/3 (67%)

12 Return Games Played 12

46/67 (69%) Total Service Points Won 47/82 (57%)

35/82 (43%) Total Return Points Won 21/67 (31%)

81/149 (54%) Total Points Won 68/149 (46%)

37 Ranking 94

35 Age 33

Rome, Italy Birthplace La Roda (Albacete), Spain

Siena, Italy Residence La Roda (Albacete), Spain

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2002

8/12 Year to Date Win/Loss 2/8

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 5

$3,135,638 Career Prize Money $7,155,819