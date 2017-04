Angelo Binaghi parla dell’assenza di Roger Federer: “sta parlando con una persona che anche in tempi non sospetti ha sempre tifato Nadal”

Prima della conferenza stampa una battuta di Angelo Binaghi sull’assenza di Roger Federer al torneo Masters 1000 di Roma.

Da sportivo peserà l’assenza di Federer? “Guardi sta parlando con una persona che anche in tempi non sospetti ha sempre tifato Nadal. D’altro canto qui Federer non ha mai vinto e credo non abbia un bel ricordo di Roma perché avrebbe dovuto vincere almeno due volte, una volta ha anche avuto due match point contro Nadal“.