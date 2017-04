WTA Bogotà: Buona la prima per Sara Errani

Parte bene Sara Errani che conquista gli ottavi di finale del torneo WTA International di Bogotà ($250.000, terra).

La tennista romagnola ha sconfitto all’esorido con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 10 minuti di gioco la tennista russa Ekaterina Alexandrova (7), classe 1994 e n.89 WTA.

Agli ottavi di finale Sara incontrerà la statunitense Sachia Vickery, classe 1995 e n.133 WTA.

Primo Set: Partiva subendo il break a 30 il match della Errani. Da quel momento Sara, conquistava tre giochi consecutivi conducendo per 3-1.

Nel sesto game la Errani, dopo aver perso il break di vantaggio, lo riconquistava a 15 (con un doppio fallo della russa) conducendo per 4-2.

La Alexandrova sotto 2-5 e servizio, cedeva ai vantaggi e al secondo set point, ancora con un doppio fallo (l’ottavo del set), il gioco e il primo set. L’azzurra si aggiudicava per 6-2 la prima frazione.

Secondo Set: Sul 2-1 Errani, ma al servizio la tennista russa, Sara realizzava il break a 15 conducendo così per 3-1.

La Alexandrova sotto 1-4 cedeva l’ennesimo turno di battuta, con l’italiana che andava a servire per il match sul 5-1.

La romagnola non sfruttava l’occasione e perdeva a 30 la battuta. Sul 5-3 Sarita, chiamata a servire per il match per la seconda volta, perdeva a 30 il servizio.

Sul 4-5 per la russa e servizio, Errani conquistava il break decisivo a 30, portando a casa per 6-4 la seconda frazione e il match.

La partita punto per punto



WTA Bogota Sara Errani Sara Errani 6 6 Ekaterina Alexandrova [7] Ekaterina Alexandrova [7] 2 4 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 5-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Alexandrova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

S. Errani – E. Alexandrova

01:09:41

0 Aces 5

2 Double Faults 9

72% 1st Serve % 42%

22/36 (61%) 1st Serve Points Won 14/24 (58%)

6/14 (43%) 2nd Serve Points Won 8/33 (24%)

2/6 (33%) Break Points Saved 2/9 (22%)

9 Service Games Played 9

10/24 (42%) 1st Return Points Won 14/36 (39%)

25/33 (76%) 2nd Return Points Won 8/14 (57%)

7/9 (78%) Break Points Won 4/6 (67%)

9 Return Games Played 9

28/50 (56%) Total Service Points Won 22/57 (39%)

35/57 (61%) Total Return Points Won 22/50 (44%)

63/107 (59%) Total Points Won 44/107 (41%)

121 Ranking 89

29 Age 22

Bologna, Italy Birthplace Chelyabinsk, Russia

Bologna, Italy Residence Prague, Czech Republic

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height N/A

132 lbs. (60 kg) Weight 146 lbs. (66 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro N/A

4/7 Year to Date Win/Loss 14/8

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 0

$12,882,540 Career Prize Money $248,478

Luigi Calvo