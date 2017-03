Da Miami: Roger Federer “Ho la sensazione che questa partita meritavo di perderla”

Queste le parole di Roger Federer dopo essere approdato alle semifinali del torneo Masters 1000 di Miami.

“Mi sentivo molti bene dopo il primo set e penso che successivamente ho permesso a Tomas di rientrare in partita, giusto un po’. E anche lui ha cominciato a giocare meglio. E comunque ha fatto un buonissimo terzo set per e io ho giocato un game scandaloso quando ho servito per il match dove sono stato brekkato a 0. In qualche modo ho perso il primo punto, poi un doppio fallo e quindi da 0-30 è sempre dura risalire. E c’era anche il vento, insomma è stato un game deludente per me.”

“Ho cercato di rimanere positivo e ho avuto un match point poco dopo in risposta, ma bisogna dare atto a lui di aver giocato con coraggio. Infine sono stato fortunato perché la partita sarebbe potuta andare da entrambe le parti. Ho la sensazione che questa partita meritavo di perderla, mentre avrei dovuto vincere quella contro di lui qui nella sessione serale di qualche anno fa. Ma le cose vanno così.”