Masters 1000 Miami: Super Fabio Fognini! Con un tennis perfetto domina un Kei Nishikori non al meglio e si regala la semifinale in Florida (di Marco Mazzoni)

29 marzo 2017: Fabio Fognini supera in due set Kei Nishikori e si regala il sogno di una semifinale in un Masters 1000 sul cemento, stabilendo un piccolo grande record per il tennis azzurro. Mai un italiano c’era riuscito prima. Un risultato prestigioso, assolutamente meritato per il Grande Tennis mostrato in campo oggi ed in tutta la settimana. Anche “i muri” sanno che Fabio ha talento, l’ha sempre avuto. Nel match appena vinto contro uno dei migliori tennisti al mondo, ed in tutto questo torneo, è riuscito ad abbinare a quel suo braccio maledettamente fatato anche la costanza di rendimento su picchi altissimi, tranquillità, solidità, velocità in campo, pochissimi errori e tante, tantissime altre meraviglie. Ha toccato una sorta di “Nirvana” sportivo, uno status proprio dei campioni, capaci di giocare alla grande per tutto il match e per molti match. E vincere.

E’ corretto affermare che oggi Nishikori non era al meglio. Chiaro, se scendi in campo vuol dire che puoi giocare, e te la giocherai; e questo il nipponico ha fatto, con grande rispetto per l’avversario, senza mai concedersi a sceneggiate o quant’altro. Però Fognini è partito come un treno e non s’è fermato mai, concedendosi solo pause di una manciata di quindici, e non permettendo al rivale di organizzare una contromossa tatticamente e tecnicamente valida. Troppo morbido oggi al servizio Kei, tanto che alla risposta Fabio ha “spaccato”, s’è preso rischi senza esagerare, ricavando altissimi dividendi. Inoltre il servizio continua ad assisterlo, con percentuali molto alte e precisione nel trovare l’angolo. Oltre alla intensità e precisione (pochissimi gli errori), qua sta la vera chiave del successo di Fognini: ha dominato gli angoli e lo scambio angolato, neutralizzando la miglior qualità di Nishikori. Era quasi impensabile alla vigilia immaginare un Fabio capace di soverchiare il “nippo” in questa fase, invece è successo. Ha dominato totalmente gli scambi, grazie ad una intensità fisica superiore, sempre più veloce nell’approccio alla palla, sempre potente e preciso. Governando gli angoli, ha fatto correre e sbagliare Kei, ottenendo anche l’effetto di non cadere praticamente mai in difesa. Ci è andato solo per attacchi quasi disperati di Nishikori, respinto con perdite dal passante preciso dell’azzurro. Fabio è stato eccezionale in tutti i settori di gioco. Fulminante alla risposta sugli attacchi; preciso nel rispondere lungo senza mai forzare per prendere subito una posizione di vantaggio nello scambio; velocissimo con i piedi – sempre sulla riga di fondo, posizione perfetta questa settimana – per anticipare da dietro ed entrare in campo a chiudere con sicurezza. Quasi mai errori in spinta nello scambio, chirurgico negli attacchi e nelle chiusure di volo.

Potrei continuare a scrivere pagine esaltando i tanti aspetti tecnici che oggi Fognini ha mostrato in campo. Meglio chiudere qua, concludendo che questo Fabio non solo ha segnato un record personale e storico per il tennis italiano, ma è probabilmente il miglior Fognini in carriera. Tante volte ci ha regalato grandi match, momenti di grande tennis. Credo mai è stato capace di tenere così alta la qualità con tanta sostanza, serenità e convinzione. Sta benissimo fisicamente e mentalmente. Questo Fognini gioca in paradiso, e fa sognare. Ecco la cronaca della sua vittoria.

Si inizia con l’azzurro alla battuta. Trova un Ace, ma Kei punge alla risposta, soprattutto incrociando. 30-40, immediata palla break per il nipponico. Bravo Fognini a variare l’altezza della traiettoria col dritto, un cambio porta all’errore Nishikori. Il dritto di Fabio è già “caldo”, dal centro esce veloce e preciso. 1-0 Fognini, che anche alla risposta è pronto ad aggredire le seconde del rivale, prendendo possesso dello scambio. In questo “Fogna” è stato eccellente in tutto il torneo: aggredire ed entrare in campo, anticipo e chiusura in avanzamento, mai attendista, poco falloso. Kei ritrova due buone prime, 1 pari. Servizio e dritto di Fabio viaggiano spediti. 2-1 Fognini. Nel quarto game l’azzurro sale in cattedra. Prima un tocco di rovescio delizioso, cross con taglio sotto raffinato; poi un pressing in spinta e quindi una risposta fulminante. 0-40 e tre palle break. Kei regala un dritto out di scambio, break Fognini, avanti 3-1 (e striscia di 9 punti di fila). Sulla scia del momento eccellente, rischia pure la seconda, avanza immediatamente e chiude gli angoli. 4-1 Fognini, parziale di 12 punti a 1, ma soprattutto un tennis divino, veloce, offensivo ed efficace. Kei intuisce che deve cambiare qualcosa, non dare ritmo al rivale e togliergli l’iniziativa, pena esser travolto. Prova la smorzata (bella), apre al massimo l’angolo con la prima, lenta e carica, pure un serve and volley estemporaneo e ben giocato. Si aggrappa a tutto pur di non scambiare, visto che ne esce al momento sconfitto. La tattica paga, sale 2-4. Settimo game, Fabio spara due colpi di scambio sul nastro, e la prima non entra, 0-30. Cancella la situazione di pericolo con scambi intensi, palle molto lunghe di varia altezza, e sempre in anticipo. Un paio di prime solide valgono il 5-2. Nishikori pare in evidente difficoltà a sparare la prima, che difficilmente supera i 175 km/h; palle che Fabio riesce ad anticipare ed aggredire, ma anche con troppo rischio. 5-3, Fognini serve per chiudere il primo set, ma si imballa. Risponde bene il nipponico, e chiude il primo 15. Poi Fabio affretta l’attacco, sparato da posizioni non comode. Crolla 0-40, tre delicatissime palle del contro break. Annulla la prima con un Ace, ma affossa un dritto banale in spinta. Break Nishikori, lo score dice 5-4 per l’azzurro. Fabio non si è distratto, resta focalizzato alla risposta e spinge di brutto, pungendo il rivale. 0-30 e 15-40 con un grande attacco di dritto dopo uno scambio condotto fin dalla risposta. Due set point Fognini! Non entra la prima… ma è bravo Kei a stringere l’angolo a tutta col rovescio, cancella la prima chance. Fortunato Fognini sulla seconda, scentra un colpo di scambio, ottenendo una parabola alticcia in campo, che Nishikori è lento a gestire coi piedi, sparando lungo. 6-4 Fognini, un set strameritato, dominato con un tennis splendido, uno dei migliori della sua intera carriera per qualità, intensità e varietà contro un rivale complicato (anche se oggi non al meglio).

Secondo set, Fognini alla battuta. Nishikori, come nel sesto game del primo set, cerca di cambiare qualcosa, aggredisce, taglia, avanza, smorza, pur di non entrare nello scambio. Fabio però c’è: serve con estrema precisione esterno ed entra subito col dritto, velocissimo ad avanzare nel campo ed anticipare la risposta. 1-0 Fognini. Il dritto del ligure è letale in spinta, ed il passante di rovescio chirurgico a pizzicare l’angolo scoperto. Troppo debole l’attacco di Kei, Fabio ci arriva e lo punisce, freddo e preciso. Break Fognini, 2-0! Con le spalle al muro, il nipponico lascia partire un paio di accelerazioni a tutta, forse animato anche da sportiva disperazione per una partita che gli sta scivolando via. C’è lotta nel terzo game, si va ai vantaggi. Nishikori ci prova, ma non è reattivo come nelle giornate migliori a sfruttare le poche palle corte che Fognini gli concede. Fabio soffre ma consolida il break, volando sul 3-0. Kei cerca adesso il servizio al centro per non aprire troppo l’angolo, e segue pure a rete, ma senza quella intensità e “cattiveria” agonistica necessaria a imbastire un tentativo di rimonta. Muove lo score nel set, 1-3. Fognini domina lo scambio dal centro, ma si rilassa… Un paio di 15, ma sufficienti ad offrire al rivale due chance di break. E’ bravo qui Fabio a restare freddo, non forzare i tempi di gioco e nemmeno i colpi, governando lo scambio dal centro. Un Ace da sinistra, curva imprendibile con la seconda al T, vale un punticino importantissimo, che respinge l’assalto e lo fa salire 4-1. Kei è ormai rassegnato, gioca male, gioca corto, gioca dimesso, mentre l’azzurro è lì pronto a prendersi tutto, di forza. Break Fognini, 5-1, va a servire per chiudere il match e volare in semifinale. Forse per troppa esuberanza sparacchia un paio di palle via, inclusa una stecca per troppa foga nell’accelerare, per un “home run”. Un doppio fallo gli costa un immediato contro break, ma resta avanti 5-2. Nonostante la chance per rientrare in partita, il nipponico resta confuso, e per lui stranamente falloso, sia nell’attacco che nello scambio, dove non è mai riuscito a contenere con l’angolo aperto. 15-40, due match point per Fognini .! Si scambia nel primo, e forse qua Fabio accusa un leggero “braccino” spedendo in rete un dritto banale. Ma non trema affatto nel secondo, passando Kei, troppo “avventuroso” nell’attacco, corto. Chiude a braccia alzate, chiude con un sorriso totale verso il suo team. Sotto il sole di Miami si è visto in questa settimana il primo italiano capace di arrivare in semifinale in un 1000 sul duro. Si è visto soprattutto il miglior Fabio Fognini di sempre, quello capace di unire il talento alla concretezza. Ed un Fognini così può sognare e vincere nei grandi tornei contro i grandi giocatori. Bravo, bravissimo Fabio! E grazie.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Miami Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Kei Nishikori [2] Kei Nishikori [2] 4 2 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 K. Nishikori 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 5-4 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 K. Nishikori 15-0 15-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Fognini – K. Nishikori

01:07:47

18 Vincenti 10

10 Gratuiti 21

4 Aces 1

1 Double Faults 0

61% 1st Serve % 56%

24/36 (67%) 1st Serve Points Won 14/28 (50%)

11/23 (48%) 2nd Serve Points Won 10/22 (45%)

4/6 (67%) Break Points Saved 2/7 (29%)

9 Service Games Played 9

14/28 (50%) 1st Return Points Won 12/36 (33%)

12/22 (55%) 2nd Return Points Won 12/23 (52%)

5/7 (71%) Break Points Won 2/6 (33%)

9 Return Games Played 9

35/59 (59%) Total Service Points Won 24/50 (48%)

26/50 (52%) Total Return Points Won 24/59 (41%)

61/109 (56%) Total Points Won 48/109 (44%)

40 Ranking 4

29 Age 27

Sanremo, Italy Birthplace Shimane, Japan

Arma di Taggia, Italy Residence Bradenton, FL, USA

5’10” (177 cm) Height 5’10” (177 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2007

7/6 Year to Date Win/Loss 12/5

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 11

$8,072,267 Career Prize Money $16,549,060