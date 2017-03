Challenger Quanzhou: Tutto ferma per pioggia. Rinviati a questa notte Fabbiano e Berrettini

Centre Court – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Di Wu vs [2] Duckhee Lee

2. [LL] Shuichi Sekiguchi vs [7] Uladzimir Ignatik (non prima ore: 03:30)

3. [Q] Matteo Berrettini OR Pedro Sousa vs Di Wu OR [2] Duckhee Lee

4. Aslan Karatsev OR Steven Diez vs Aleksandr Nedovyesov OR [6] Thomas Fabbiano

Court 3 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [Q] Matteo Berrettini vs Pedro Sousa

2. Ilya Ivashka vs [Q] Hubert Hurkacz (non prima ore: 03:30)

3. [5] Maximilian Marterer OR Christopher O’Connell vs [PR] Yuki Bhambri OR [4] Blaz Kavcic

4. Ilya Ivashka OR [Q] Hubert Hurkacz vs [LL] Shuichi Sekiguchi OR [7] Uladzimir Ignatik

Court C – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [4] Blaz Kavcic

2. Aslan Karatsev vs Steven Diez (non prima ore: 03:30)

3. Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng vs Toshihide Matsui / Tsung-Hua Yang (non prima ore: 05:00)

4. [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi

5. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury OR [Alt] Aslan Karatsev / Axel Michon vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat OR Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi

Court D – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [5] Maximilian Marterer vs Christopher O’Connell

2. Aleksandr Nedovyesov vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 03:30)

3. Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn (non prima ore: 05:00)

4. Gero Kretschmer / Alexander Satschko OR [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng OR Toshihide Matsui / Tsung-Hua Yang

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Shuichi Sekiguchi vs [7] Uladzimir Ignatik



CH Quanzhou Shuichi Sekiguchi Shuichi Sekiguchi 0 0 Uladzimir Ignatik [7] • Uladzimir Ignatik [7] 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Ignatik 0-0

2. Di Wu vs [2] Duckhee Lee



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Yuki Bhambri vs [4] Blaz Kavcic



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aslan Karatsev vs Steven Diez



CH Quanzhou Aslan Karatsev Aslan Karatsev 0 0 Steven Diez • Steven Diez 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Diez 0-0

2. Aleksandr Nedovyesov vs [6] Thomas Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Maximilian Marterer vs Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs [Alt] Aslan Karatsev / Axel Michon



CH Quanzhou Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] 6 6 Aslan Karatsev / Axel Michon Aslan Karatsev / Axel Michon 1 2 Vincitori: BEGEMANN / BURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 A. Karatsev / Michon 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Karatsev / Michon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Begemann / Bury 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 A. Karatsev / Michon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Karatsev / Michon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Karatsev / Michon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-1 → 5-1 A. Begemann / Bury 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Karatsev / Michon 15-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Karatsev / Michon 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Begemann / Bury 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ilya Ivashka vs [Q] Hubert Hurkacz



CH Quanzhou Ilya Ivashka Ilya Ivashka 0 0 Hubert Hurkacz • Hubert Hurkacz 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Hurkacz 0-0

2. [Q] Matteo Berrettini vs Pedro Sousa



Il match deve ancora iniziare

3. Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn



Il match deve ancora iniziare

4. Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng vs Toshihide Matsui / Tsung-Hua Yang



Il match deve ancora iniziare