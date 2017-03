Dustin Brown si difende sull’ace fuori di diversi cm: “C’è un arbitro che prende le decisioni. E’ lui che decide se le chiamate sono giuste oppure no”

Dustin Brown si è fatto sentire su Twitter dopo aver ricevuto numerose critiche da parte di appassionati che lo hanno accusato di poco fair-play dopo l’errore arbitrale costato caro a Borna Coric nel match contro il tedesco in un Challenger.

“C’è un arbitro che prende le decisioni. E’ lui che decide se le chiamate sono giuste oppure no”, ha commentato il tennista di origini giamaicane, che ha poi detto di aver subito un ‘torto arbitrale’ a suo svantaggio nel match precedente a quello con Coric…

So this was the way Brown saved a break point against Coric when serving for the match. 'Ace' was like 30cm out. @borna_coric wasn't happy. pic.twitter.com/RIdWP9ryVO

— José Morgado (@josemorgado) 16 marzo 2017