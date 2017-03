Toni Nadal continuerà a seguire Rafael Nadal ma non durante i tornei

Toni Nadal ha chiarito che non si separarerà da Rafael Nadal nel 2018 ma Continuerà a seguire Rafa ma non durante i tornei.

“La cosa è molto semplice. Sono stato a un corso di allenatori e mi hanno chiesto della mia accademia a Manacor. Ho detto che ero sempre più coinvolto in questa situazione e che l’anno prossimo avrei voluto esserlo ancor di più.

Qualcuno mi ha chiesto: ‘Quindi non viaggerai più insieme a Rafa?’ E non ho risposto. Io al giornalista non ho mai detto che decidevo sempre di meno nel team”.

“Eravamo io e Magnus Norman. A Norman hanno chiesto: ‘Chi decide come organizzare gli allenamenti?’ Norman ha detto: ‘Il giocatore’. E anch’io ho detto la stessa cosa. Però ho specificato dicendo: ‘Il mio caso è diverso, perché sono con Rafael da una vita’. Quando lui era piccolo, io decidevo tutto. E questo era normale. Ma quando Rafael è cresciuto, sono entrati in gioco altre persone. Suo padre, il suo manager.”

“Io non mi interesso dei numeri, non so quanto costa andare a un torneo, né conosco il rapporto con la stampa. Questo lo gestisce l’addetto stampa, per esempio. È questo tutto ciò che ho detto. Il mio lavoro nel tennis è quello di formare il giocatore. Chiunque può allenare Djokovic, Federer, Murray o Rafael. È chiaro che pur decidendo poco, le cose possono continuare ad andare bene. E poi ho detto la verità.

Io ho la mia età. Rafa è ben seguito da Franci Roig e Carlos Moya. Stare nell’accademia mi piace più di qualunque altra cosa. Se poi Rafael l’anno prossimo mi chiederà di accompagnarlo a Montecarlo o Parigi, io accetterò con piacere. O se gli altri non ci saranno, io ci sarò.”

“Non sarà come sempre no, perché viaggiare implica essere di più l’allenatore. Non è la stessa cosa trascorrere due settimane all’anno insieme a Rafael che 22 settimane. Quando starà a casa continuerò ad allenarlo proprio come quest’anno”.